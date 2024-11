Evo kako je Tačkasta Mara izgledala pre plastičnih operacija: Bićete u potpunom šoku kad vidite ovu fotku

Influenserka Ivana Slipčević, poznatija kao Tačkasta Mara, i Branko Babić vezu su započeli pre nekoliko meseci, a onda su ubrzo i raskinuli, dok se Branko danas oženio sa Milicom Šćekić sa kojim čeka dete.

Naime, Tačkasta Mara veoma je aktivna na Instagramu gde je prati veliki broj ljudi, te sa svojim pratiocima deli detalje iz privatnog života. Ipak, o njenoj prošlosti se zna mnogo. Ona je ranije živela u Nemačkoj i sa svojim bivšim suprugom živela je na visokoj nozi, redovno se oglašavala sa egzotičnih destinacija, luksuznih restorana, a neretko pokazuje i brendiranu garderobu i skupocenu kozmetiku.

Ivana je jednom prilikom otkrila kako je uspela da zarađuje, ali i još nepoznatih detalja iz privatnog života, kao i to da joj je otac radio kao rudar.

- Okolnosti i profesija moga oca, rudar, nalagali su da se stalno krećemo. Živeli smo od Bosne, Hrvatske, preko svih mogućih gradova u Srbiji, a kada sam ja postala umorna od svega toga, rešila sam da se osamostalim, da uzmem život u svoje ruke i sama donosim odluke za sebe. Preselila sam se u Beograd i stvari su počele da dobijaju drugu formu. Po prirodi sam dinamična osoba i ne volim rutinu, ubija me. Još kad sam bila maloletna počela sam se baviti manekenstvom i to je bio prvi novac koji sam zaradila. Ali ta profesija me je naučila i na mnoge radne navike, odgovornost i ozbiljnost. Da zarađuješ pošteno, da putuješ, da se družiš, upoznaješ nove ljude, kulture… Mislim da je to najbolje što može da se desi mladom čoveku.

- Zatim sam se upisala na Učiteljski fakultet u Beogradu i to je period koji me je oformio u osobu koja sam sada. Tokom studiranja se svašta dešavalo. Prelep period iza mene koji je jako uticao na moju ličnost sa svim lepim i lošim iskustvima. Iz svega toga, od jedne devojčice izrasla je samostalna, samouverena, pametna žena koja je sigurna u sebe i veruje da može apsolutno sve. Snaga jedne žene vidi se u njenoj viziji o sebi. To je najvažnija stvar - pričala je ona.

Mara se jos uvijek zove Ivana Slipcevic. Ovo je ona u nekoj fazi kad je radila nos, ali nije potpuno promijenila licni opis kao sad pic.twitter.com/rI9vul9Gpw — Mali Medo (@MaliMedo16) 15. октобар 2021.

Ipak, kao i većina blogerki i poznatih ličnosti, ni ona nije odolela estetskim zahvatima, te je imala nekoliko korekcija na svom licu i telu.Naime, društvenim mrežama kružile su njene fotografije iz prošlosti, a na kojima uopšte ne liči na sebe. Samim tim povela se polemika šta je sve korigovala na sebi.

Autor: M.K.