Ove muzičke zvezde su grcale u suzama na svojim koncertima: Emocije ih preplavile, pa plakale kao kiša na bini (FOTO+VIDEO)

Za emocije se kaže da su nevidljive niti koje povezuju umetnika i njegovo delo, te zbog toga nije ni čudo što se mnogi pevači slome na komade na svojim koncertima.

Za emocije se kaže da su nevidljive niti koje povezuju umetnika i njegovo delo, te zbog toga nije ni čudo što se mnogi pevači slome na komade na svojim koncertima.Kada ih emocije savladaju često ne mogu da sakriju suze, pa smo tako bezbroj puta bili svedoci prekida nastupa kada naše zvezde zaplaču na sav glas.

Svetlana Ceca Ražnatović veoma je emotivna na svojim nastupima, ali se više puta slomila pred publikom, koja se i sama rasplakala. Ona je nedavno nastupala u Sloveniji gde su je preplavile emocije i morala je na kratko da prekine koncert, a za te suze tog puta bila je emocija koju je dobila od fanova.

- Bilo je fantastično i preemotivno. Uspeli su u nameri da me razneže, to su stvarno bile suze radosnice i hvala im do neba. Suze su za ljude i suze su zdrave - rekla je tada.

Na Tiktoku jedan od popularnijih videa je onaj na kojem je Ceci pre nekoliko godina uz pesmu "Kukavica" bilo lice svo mokro od suza, ali je sve vreme pevala svoj veliki hit.

Emotivni snimci i fotografije sa koncerta Lepe Brene u njenom rodnom gradu Tuzli, preplavili su društvene mreže. Naime, tokom izvedbe pesme "Ja nemam drugi dom" obuzele su je emocije, pa je zajecala na bini. Brena nije mogla da prestane sa plakanjem, te je rukama prekrila lice i plakala par minuta, dok joj je publika sve vreme aplaudirala i skandirala.

Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović tokom svoje turneje "Od istoga do zapada" skoro na svakom nastupu je bila veoma emotivna i plakala. Ona se posebno rasplakala na pesmu "Devet života", koju joj je napisao njen suprug Filip Živojinović.

- Ako te sutra druge odvedu, sve je u redu... - pevala je Aleksandra, dok je suza suzu stizala, a publika je plakala zajedno sa njom.

Njen svekar Boba Živojinović jednom prilikom progovorio je o njenim suzama.

- Aleksandra na svim nastupima zaplače. Zaplače jer to predstavlja koliko je ona čista i dobra i nije ni čudo što su svi ovi pevači došli da je podrže i da budu deo ovog velikog spektakla. To nije slučajno, a to je sve jedna predivna bajka i priča i neka traje što duže i bolje. Mi smo svi tu da podržimo našu decu i da budemo uvek uz njih - rekao je Boba za emisiju "Kod nas doma".

Autor: M.K.