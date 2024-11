Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: 'SERGEJ TRIFUNOVIĆ NE IZLAZI IZ STANA NAKON HAOSA SA ŽENOM! Auto u garaži, a evo šta kažu njegove komšije: To mi je bilo čudno'

Na tekst objavljen na portalu Pink.rs dana 23. oktobra 2024. godine, reagovali su Isidora Mijanović i Sergej Trifunović, preko svojih punomoćnika, koji su zatražili Odgovor na informaciju.

Tekst Odgovora na informaciju prenosimo u celosti:

„Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: ,,SERGEJ TRIFUNOVIĆ NE IZLAZI IZ STANA NAKON HAOSA SA ŽENOM! Auto u garaži, a evo šta kažu njegove komšije: To mi je bilo čudno“

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „PINK.RS“ na internet prezentaciji www.pink.rs dana 23.10.2024. gadine pojavio tekst pod naslovom „SERGEJ TRNFUNOVIĆ NE IZLAZI IZ STANA NAKON HAOSA SA ŽENOM! Auto u garaži, a evo šta kažu njegove komšije: To mi je bilo čudno“, u kome je navedeno:

- da je Sergej Trifunović prijavio suprugu Isidoru za nasilje u porodici

- da deportuju suprugu Sergeja Trifunovića

- da se Isidora Mijanović nalazi u imigracionom centru i da će uskoro biti odvezena do hrvatske granice gde će neko morati da dođe po nju

dužni smo da regujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer je navod da je između nas došlo do nasilja u porodici potpuno neadekvatan i iznet sa ciljem da se čitaocima događaj prikaže tako da ih usmeri na razmišljanje o fizičkom nasilju kog nije bilo, takođe navodi o deportaciji nisu istiniti, čemu najbolje svedoči činjenica da Isidora do danas nije napuštala Srbiju, niti je ikada smeštena u imigracioni centar, kao što je niko nije sprovodio, niti će je sprovoditi do granice sa Hrvatskom.

Ovom prilikom apelujemo da se stane na kraj iznošenju neistinitih informacija o predmetnom događaju, daljem senzacionalističkom izveštavanju, te vas molimo za razumevanje, poštovanje naše privatnosti, našeg porodičnog života i časti i ugleda.“