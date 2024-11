DRAMA PRED TAJNO VENČANJE BRANKA BABIĆA I LEPE CRNOGORKE: Mladenci hteli da otkažu sveti čin dan pre obreda, evo kakav su plan imali

Pored Hrama Svetog Save, kao druga opcija za tajno venčanje bio je manastir Pećka patrijaršija na Kosovu i Metohiji.

Branko Babić i njegova izabranica Milica Šćekić umalo da dan pred venčanje nisu otkazali svečani čin u Hramu Svetog Save, saznaje Kurir. Kako smo juče i sami čuli na licu mesta, pored Hrama, kao druga opcija za venčanje bio je manastir Pećka patrijaršija, ali su mladenci u poslednjem trenutku ipak prelomili i odlučili da se na večnu ljubav pred Bogom zavetuju u kripti Svetog Velikomučenika Lazara u Svetosavskom hramu na Vračaru.

Da su se "kralj obrva" i lepa Crnogorka dvoumili oko mesta gde su u tajnosti izgovorili sudbonosno "da" i da su imali želju da odu u manastir na Kosovu i Metohiji, u razgovoru s prijateljem tik pred početak svetog čina, potvrdio je i sam Babić:

- Malo je falilo da sve otkažemo i da odemo u Pećku patrijaršiju, ali stigli smo - poverio se Branko prijatelju, na pitanje da li je spreman za venčanje sa svojom izabranicom.

Inače, mladenci su juče došli u Hram nekoliko minuta pred samo venčanje, a intimnoj i tajnoj ceremoniji prisustvovalo je oko 50 ljudi. Mere obezbeđenja u Hramu su bile ogromne, tako da je ulazak u kriptu pola sata pre venčanja bio zabranjen svim posetiocima.

Branko i Milica trudili su se da budu neupadljivi, pa su u crkvu ušetali kao i brojni vernici, trudeći se da ne privlače pažnju. Mladoženja se odlučio za tamno odelo na prugice i belu raskopčanu košulju, dok je mlada izabrala belu satensku haljinu sa zanimljivim rukavima, uz koju je nosila kratku bundicu od nerca od 5.000 evra i sandale brenda "sen loran" od 1.200 evra.

Mladence je venčao episkop remezijanski Stefan, patrijarhov vikar iz Moske, a koji je široj javnosti poznatiji kao duhovnik Svetlane Cece Ražnatović i njene porodice, ali i brojnih drugih poznatih ličnosti.Podsetimo, Babić je poznat javnosti i po vezi sa jednom od najlepših Srpkinja, manekenkom Svetlanom Cecom Dimitrić, koja je inače bivša žena Duška Šarića.

On je sa srpskom lepoticom bio u dugogodišnjoj vezi, bili su i vereni, a planirali su i gala venčanje. Međutim, Ceca je Branka ostavila pred venčanje, a on je pokušavao da je vrati na sve načine. "Kralj obrva" čak je u kući u Ratkovu na jednom zidu naslikao njen lik, ali mu ni to nije pomoglo.

Autor: M.K.