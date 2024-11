Odrastala je u siromaštvu, a kada je imala samo pet godina roditelji su je dali na usvajanje

Pevačica Mina Kostić imala je izuzetno teško detinjstvo. Odrastala je u siromaštvu, a kada je imala samo pet godina roditelji su je dali na usvajanje.

Nju je prihvatila i odgajila Duda Ivanović, tetka popularnog repera Ivana Ivanovića Đusa. Pore toga što je teško živela, njeno detinjstvo obeležila je i jedna tragedija - njena rođena sestra se utopila.

- Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina... Jako teško sam to podnela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog hteo. To je bila sudbina - rekla je Mina u jednom intervjuu.

- Moja mama je rodila desetoro dece i četvoro pobacila - dodala je ona.

Njena majka Zoja dala ju je na usvajanje kao malu. Usvojena je od strane Evdokije Dude Ivanović kada je imala pet godina, koja je tetka repera Ivana Ivanovića Đusa.

Ime po rođenju joj je glasilo Minira Jašari, a promenila ga je u sadašnje kada je imala devetnaest godina. Mina je čitavog života ostala bliska kako sa biološkom majkom, koja je preminula pre nekoliko godina, a tako i sa usvojiteljkom Dudom.

Autor: N.B.