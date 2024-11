Pevačici preminuo suprug, a porodica joj okrenula leđa: Sada je otvorila dušu o svemu, evo zašto se krila od očiju javnosti

Dosta se spekulisalo o tome zbog čega se Cipka udala u tajnosti, a ona je sada otkrila da joj nikada nije bio cilj da krije muža.

Suprug Aleksandre Tadić Cipke, Nebojša Stojićević Jarin, preminuo je u maju ove godine, nakon čega se pevačica povukla iz javnog života. Nekoliko meseci kasnije, folkerka se vratila svom poslu, a sada je progovorila o svemu o čemu je ćutala.

Najpe, Cipka je otkrila kako se nosi sa gubitkom i ko joj je najveća podrška u ovim teškim trenucima.

- Jača sam nego ikada i spremna na sve. Ovo je godina zvana lekcija i čišćenje otpada koji je bio oko nas, sve čemu me je moj čovek učio svih ovih godina i upozoravao me na razne pojave oko nas... Spremio me za sve ovo što mi predstoji. On je moja snaga otkad znam za sebe jer smo jako dugo zajedno a maštala sam o takvom čoveku, kao što je i on maštao da ima ženu kao što sam ja - rekla je pevačica pa nastavila da priča o tome kako je njen i Nebojšin odnos izgledao.

- Tu smo se našli i ispunili svoje snove. Imali smo hrabrosti da živimo svoju bajku i da se izborimo za sebe, sami protiv svih. A ne kao neke kukavice koje su ulazile u brak u inat nekome, jer im je zadnji voz, jer je dete na putu, pa sad ispaštaju i ne mogu da se gledaju očima. Naravno, bitno je da za društvene mreže pršti ljubav i dekoracije raznoraznih događaja, a ne zna se ko koga više vara i brakovi pucaju… I to je potpuno u redu u današnje vreme moralnih gromada. Samo mene neka ostave na miru, te gromade da me poštede saveta i predanja o životu.

Pevačica je otkrila da je prekinula mnoštvo loših odnosa.

- Sa porodicom sam u kontaktu naravno. Ne kontaktiram i ne posećujem se sa onima koji nisu bili tu kada mi je bilo najteže, uz poruke i opravdanja koje nemaju opravdanje… Presekla sam sve što je zlo, podmuklo, zavidno, bezobrazno i koristoljubivo…

- Nisam ja krila svog čoveka, samo se nismo voleli za društvene mreže. On nije želeo čak ni da obelodanim da sam udata, zbog mog posla. A ja sam naravno odmah obelodanila… Treba imati takvog čoveka, takvu podršku i vetar u leđa! Znali su i mediji ko je moj muž, mnogi novinari su ga poznavali i iz poštovanja prema nama kao ljudima poštovali su njegovu odluku da se to ne eksponira toliko u javnosti. Hvala im na tome što su ga ispoštovali! Daleko od toga da smo se krili. Čak je moj Nebojša aminovao mom PR menadžeru da me povezuje sa raznoraznim muškarcima i zajedno bi se smejali mom protivljenju njih dvojica i koristili su to da me nerviraju…

Cipka se vratila poslovnim obavezama, a a sada je istakla da je uverena da bi njen suprug tako želeo.

- Vratila sam se zbog njega, jer imamo dogovor i zavet koji ja strogo poštujem! Moja snaga i život je samo on. Pripremili smo zajedno mnogo pesama neke stoje i po 3-4 godine već… Drago mi je što je čuo sve pesme koje ću izbaciti. Jedinu koju sam dodala je jedna posvećena njemu.

Autor: N.B.