Pevačica ponovo zaljubljena: Slavica Ćuktaraš progovorila o dečku, otkrila kakav je on čovek

Žena mora na svim poljima da bude ispunjena. Ja sam baš zaljubljena, rekla je pevačica

Na reviji Bate Spasojevića, povodom proslave 30 godina rada i postojanja brenda "Individual", okupile su se brojne poznate ličnosti. Među zvanicama se našla i pevačica Slavica Ćukteraš. Ona je za okupljene medije dala kratak intervju, u kojem je, između ostalog, priznala i da je srećno zaljubljena.

- Ima tu i ljubavi i posla i svega. Žena mora na svim poljima da bude ispunjena. Ja sam baš zaljubljena, ali to je dovoljno da znate - rekla je pevačica.

Na pitanje koliko dugo je zaljubljena, Slavica je odgovorila kratko:

- A to je isuviše intimno pitanje.

U poslednje vreme mnogo se pisalo o njenom odnosu sa Žikom Jakšićem, s kojim je bila dok se još takmičila u "Zvezdama Granda", a sada je otkrila da li je ponovo u vezi sa voditeljem.

- Nema to veze sa Žikom. Nas dvoje smo u jednom dobrom projektu. U narednom periodu imaćete priliku da sve to čujete, a ljubav nema veze sa tim. Morate da shvatite da je to bilo pre 20 godina. Meni je drago i zahvalna sam i Bogu i Žiki što smo se poslovno našli, da možemo da radimo.

Slavica Ćukteraš je otkrila i da li njenom izabraniku smetaju naslovi u novinama koji je povezuju sa Jakšićem.

- Ma ne, ne smeta mu. On je jako jedan pametan čovek. Nije iz moje branše. Ja njega ne krijem i krećem se svuda sa njim, ali posao je posao i ne idemo zajedno po događajima.

Na pitanje da li bi se ponovo udala, pevačica je kratko, ali kroz smeh odgovorila:

- Ko to zna.



Autor: N.B.