Ćerka Mustafe Nadarevića trudna s milionerom! Saopštila lepe vesti i pokazala trudnički stomak

Ćerka Mustafe Nadarevića uživa u braku sa genijalcem Silvijem Pleštinom, a par će uskoro dobiti drugo dete.

Nana je na svom Instagram nalogu podelila fotografiju sa suprugom i ćerkom, a u prvom planu je bio njen trudnički stomak.

- Sad možemo osnovati gudački kvartet, turneja kreće 2025. godine - napisala je ona u opisu objave.

Podsetimo, Nana radi kao PR velike kozmetičke kuće, a u ljubavi je sa Pleštinom koji je sa 19 godina pobedio u kvizu: "Ko želi biti milioner?". Danas se bavi sastavljanjem pitanja za kvizove i digitalnim marketingom. Diplomirao je, kao i Nana, na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.

Mustafa Nadarević je jednom prilikom rekao:

- Budući da je moja najstarija kćerka moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja je druga kćerka dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, jako plemenitom dečaku. Kada sam nekako došao do njegovog telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmejao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu, u vrlo smo dobrim odnosima.

