Hit priča! Ovako je Saša Matić propustio čuveni Šabanov hit ''Žal''! Zbog kralja narodne muzike popio i OZBILJNU KAZNU

Popularni pevač Saša Matić otvorio je dušu Ognjenu Amidžiću i priznao da je čuveni hit "Žal" Šabana Šaulića trebalo on da snimi, ali da je spletom okolnosti završio kod njegovog kolege.

Naime, Saša se dugo nije javljao kompozitoru, zbog čega je on rešio da pesmu prosledi dalje - ispostaviće se, u prave ruke.

- Mene je Bane Vasić, kompoizitor te pesme, zvao. Ja sam bio na nekom putu, pustio mi je to na telefon, ja mu rekao:"Bane, prekida nešto, ne čujem. Hajde, majke ti, kad se vratim, pa da se vidimo, da čujem to u studiju". Međutim, ja se vratio, onda me je neki put odvukao u Ameriku... Ja imam ružan običaj, kad odem tako negde u inostranstvo, imam broj telefona koji koristim u tim zemljama, pogasim se na srpskim brojevima. Otišao sam u Ameriku, čovek me je zvao, zvao... 15 dana prošlo, verovatno mu je pukao film, zvao je Šabana i snimio je on - objasnio je Saša i nastavio:

- Vratio sam se sa puta, rekao mi je:"Sale, ja više nisam mogao da te čekam, ja sam dao pesmu Šabanu Šauliću", rekao sam:"Ako si dao pesmu mom prijatelju Šabanu Šauliću, neka si dao" - rekao je on.

Potvrdio je i da je istinita priča da je dobio neopravdani čas u školi zbog upoznavanja sa Šaulićem.

- Otišao sam uveče u kafanu u deset sati, gde je on sedeo, ostao sam do sedam ujutro, a škola počinje od osam - prisetio se Matić.

Autor: D. T.