Naša glumica zavela bivšeg reprezentativca: Obožavali smo njen lik, a malo ko zna da je godinama u braku sa opasnim frajerom

Glumica Borka Tomović proslavila se u seriji "Ljubav, navika, panika", a malo ko zna da je godinama sa bivšim reprezentativcem i odbojkašem Novicom Bjelicom.

Ona ne voli da previše govori o privatnom životu, ali je jednom prilikom istakla da sebe i svog supruga ne smatra zvezdama.

- Ne bih nas nazvala zvezdama, jer smo mi ljudi koji vole posao koji rade. Novica i ja smo dugo zajedno. Upoznali smo se kao glumica i odbojkaš. - započela je glumica pa dodala:

- To su profesije koje su oboma važne i neophodno je da se međusobno razumemo. I mi to uspešno radimo. Ja imam mnogo razumevanja kada on ima utakmice pa preuzmem veći deo oko deteta, a kada sam ja na snimanjima onda je sve to na njemu- je govorila Borka.

