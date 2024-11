NE ŽELIM DA SE RAZBOLIM... Dušica Jakovljević se sama bori sa problemima, prvi put otvorila dušu o agoniji

Voditeljka TV Pink Dušica Jakovljević kaže da je kod kuće i mimo kamera rešavala svaki problem koji se javio u njenoj porodici, kao i da nikada od sebe u javnosti nije htela da pravi žrtvu.

Dušica Jakovljević tvrdi da je u njenom životu bilo i uspona i padova, ali da je sve stoički izdržala.

- Teških perioda u mom životu bilo je mnogo, ali sam ja tip žene koja sve nekako rešava sama. Svakog dana me pogađaju razne stvari, ali ne dozvoljavam da to utiče na moj dan. Ne želim da se razbolim jer mi je loša energija zaokupirala misli. Imala sam jedan period života koji je bio baš turbulentan, ali nikad od sebe nisam htela da pravim žrtvu. To nije moj stil života i to nikada neću raditi - priča Jakovljevićka i dalje nastavlja:

- Jedno vreme sam se se osećala loše jer mi nije išlo na poslovnom planu. Bila sam urednik i scenarista jedno vreme, ali nisam bila srećna. Dugo godina je to trajalo, sve dok nisam odlučila da se vratim na radio. Posle toga sam došla na Pink i istorija je krenula svojim tokom. Da je neko bio u mojim cipelama u tim situacijama, bacio bi se s mosta, ali ne i ja. Nekad nam, prosto, nije period ili dan. Ja sam se rasplakala dok sam dolazila na intervju jer nisam mogla da nađem parking! Svega ima, ali se trudim da uvek na život gledam s najvedrije strane.

Deca su moja lična karta

Jakovljevića kaže da joj najviše prijaju komplimenti na račun dete, jer su oni njena lična karta.

- Moja deca nikada nisu osetila to da im previše falim zbog posla kojim se bavim, ali je bilo trenutaka kada su htela više vremena da provodimo zajedno. Njihov otac je tu, moji roditelji i svi smo nekako sinhronizovani kad su obaveze i viđanja u pitanju. Ja se trudim da sve svijam i skupljam, da što više vremena provodimo zajedno. Najdraži su mi komplimenti koje mi deca daju jer su oni moja lična karta.

Autor: M.K.