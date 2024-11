NAŠA PEVAČICA VAŽI ZA NAJZGODNIJU BAKU NA ESTRADI: Sad prošetala crvenim tepihom i svima oduzela dah savršenom linijom (FOTO+VIDEO)

Pevačica je za ovu priliku obukla zelenu haljinu i zelene mrežaste sandale, a svi pogledi su bili uprti u nju.

Pop zvezda i dens ikona devedesetih godina Anabela Atijas, već godinama slovi za jednu od najlepših žena na domaćoj javnoj sceni. Bez obzira na to što je ostvarena i kao baka, još uvek ima devojačku liniju i privlači poglede svih, gde god da se pojavi, što je i večeras bio slučaj kada se prošetala crvenim tepihom.

Pevačica je za ovu priliku obukla zelenu haljinu i zelene mrežaste sandale, a malo je reći da je privukla pažnju prisutnih.

Svi se pitaju kao uspeva da ostane tako mladolika i zgodna sve ove godine, ali kako je i sama jednom govorila, genetika je glavni faktor zahvaljujući kojoj izgleda fantastično.

Inače, Anabela neretko ističe da je ponosna jer je postala baka veoma mlada, kada joj je ćerka Luna Đogani podarila unuke. Ona je progovorila za Pink.rs o svim aktuelnim temama.

- Ne sećam se svoje prve naslovne strane... Bilo ih je više, bilo je sa decom i solo. Drugačija je energija, ja mnogo pesama iz tog doba ne pevam. Više porodično bih volela da zabpravim neke stvari, ja samoj sebi opravdavam neke stvari, bila sam previše naivna, grizla me je savest da mnogo puta nisam mogla da zaštitim svoju decu. Bila sam previše naivna, mislila sam da ako igram fer i ako sarađujem da će to biti tako. Moja deca nisu bila pošteđena, ali to je bila napa lekcija koju smo morali da naučimo.

Autor: M.K.