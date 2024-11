Posle ljubavne veze sa poznatim tekstopiscem, pevačica se udala za drugog i rodila mu dva sina, a evo šta joj je priredio pred porođaj! ŠOK

Ona se nakon takmičenja preselila u Beograd, gde je i uplovila u burnu vezu sa tekstopiscem Filipom Miletićem, sa kojim se više puta mirila, a nakon nekoliko godina veze su konačno raskinuli

Ana Bebić, koja važi za najlepšu pevačicu iz Hrvatske, proslavila se takmičenjem u "Operaciji Trijumf" kada je ostvarila dobar plasman, a njen buran ljubavni život je često bio tema medija.

Ona se nakon takmičenja preselila u Beograd, gde je i uplovila u burnu vezu sa tekstopiscem Filipom Miletićem, sa kojim se više puta mirila, a nakon nekoliko godina veze su konačno raskinuli.

Posle raskida je upoznala IT stručnjaka Ivana Đolića sa kojim se venčala 2017. godine u Zemunu i potom su dobili dva sina.

- Dva dana pred porođaj s Matijom završila sam na nekim analizama u bolnici, a kada je došao po mene, Ivan mi je saopštio da ima iznenađenje. Pitao me je šta je to što bi me sada najviše učinilo srećnom i prilikom pogađanja upitala sam ga da li me vodi na ručak ili je uzeo slobodan dan, na šta mi je on odgovorio: 'Kupio sam ti stan'. Oduševila sam se jer smo nekretninu pre toga zajedno gledali i bili opčinjeni njome, ali sve je ostalo na 'razmislićemo'", ispričala je svojevremeno Ana za Story.

Ana i Ivan su 2020. godine dobili drugog sina

U aprilu 2020. godine, Ana i Ivan proširili su porodicu - rodio im se i mlađi sin Andrija. Nakon drugog porođaja pevačica je odlučila se ponovo vrati na scenu.

- Najviše volim da se naspavam, svi zajedno ustanemo, doručkujemo, volim da provodim vreme sa porodicom. Fokusirala sam se na pevanje, ali evo baš nedavno sam upisala kurs šivenja, pa sam se malo bacila i u te vode. Treniram, viđam se sa prijateljima, sredim kuću, trudim se koliko-toliko da iskoristim slobodno vreme, kao i svi ostali ljudi, ništa spektakularno, rekla je ona u jednom intervjuu.

Autor: N.B.