Dragan Marković Palma danas je preminuo, a ovako je za Pink ispričao svoju životnu priču: Ogolio je dušu o supruzi, evo šta mu je bilo smisao života!

Večeras je u 64. godini, posle kraće bolesti, preminuo Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodina!

Predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodina, Dragan Marković Palma preminuo je u 64. godini nakon kraće bolesti, a gostujući kod Nemanje Vujičića u emisiji "Premijera Vikend - Specijal" govorio je o svom životu, supruzi, ali i mnogim drugim temama.

- Najteže je oženiti komšinicu, njen otac je imao traktor, video sam da ona ima sat, ja svoj stavim u džep i pitam nju koliko je sati. Tako je sve počelo. Voleo sam je, volim je i sada, popularnost mi nije udarila u glavu, da bih tražio drugu srodnu dušu. Mi smo odrastali kao deca, ja 19, a ona 16, sada smo supružnici, drugovi i razumemo se - pričao je Palma, a tada se osvrnuo i na osnivanje televizije:

- Formirao sam televiziju iz razloga što smatram da mnogo para dajem na televiziju. To treba da bude edukativnog karaktera, za decu, za poljoprivrednike. Uštedio sam u milionima evra moje građana i moju Jagodinu. Nisam menjao ni nameštaj u kabinetu, obična daska, preko toga zalepljen tapet i to stoji, zašto bih ja to menjao? Ja sam prodao sve luksuzne fotelje i sedim na sednici skupštine grada na hoklici - priča Dragan.

Takođe, ono što je intrigiralo javnost kada je Palma u pitanju, a o čemu je govorio u razgovoru sa Nemanjom Vujičićem u "Premijera Vikend - Specijalu", jeste to da je oženio žirafu.

Osvrnuo se i na žirafu Jovanču koju je venčao u zoološkom vrtu u Jagodini što je izazvalo veliku pažnju javnosti:

- Jovanče je žirafa. Tog dana kada je najavljena parada sam ženio Jovanču i našao mu mladu, imao sam svatove, bilo je preko sto ljudi na svadbi. Održao sam govor. Pokloni su bili žito, seno... Za 70 dana sam napravio akva park. Sve obilazim, to mi je posao - govorio je Dragan i nastavio:

- Ja sam jedini političar koji nije uzeo ni kafu od investitora. Mada jesam jednom uzeo točak, Šumaher je bio donator, taj točak stoji kod mene u kancelariji. Kada su mi deca bila mala, malo vremena sam provodio u kući, suprugina obaveza je bila da čuva decu. Kao deda imate mnogo veće emocije prema unucima, to niko ne može da razume dok ne doživi i ne dobije unuke. Smisao života je velika porodica i ljubav u porodici. Da poštujemo, volimo i cenimo jedni druge. Samo neka je zdravlja, ali i bez para nema života - zaključio je Palma.

Govorio je i o tome da letuje gde i običan narod, pa je tada i otkrio urnebesnu situaciju koja mu se dogodila:

Na prvom mestu Ceca, Haris Džinović, Zdravko Čolić...Svi pevači su mi dragi. Ja idem gde ide običan narod, ne idem na ekskluzivna mesta. Jedna žena koja ima 82 godine, prišla mi je i rekla ''Nek upoznam Palmu lično, pa nek sutra umrem''.

Autor: Nikola Žugić