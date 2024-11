Jovana Jeremić se oglasila za medije i tom prilikom izjavila da je mnogo tužna zbog smrti njenog saradnika, ali i prijatelja, Dragana Markovića Palme.

Večeras je u 64. godini, posle kraće bolesti, preminuo Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodina. Nakon vesti o njegovoj smrti, mediji su stupili u kontakt sa voditeljkom Jovanom Jeremić, koja je poslovno sarađivala sa Palmom, ali se i privatno družila.

- Nećete mi verovati, ali moja intuacija je toliko jaka... Ja sam htela njega da zovem danas u 17 časova jer sam pravila plan za inauguraciju, jer je on u poslednjem uključenju, koje ću pustiti sutra rekao: "Jovana, idemo zajedno na inauguraciju!" Ja sam danas u 17 časova, pošto smo pravili plan kada putujem ponovo u Ameriku, htela da pozovem da se dogovorimo kada će on tamo biti... Ja sam šokirana, ne mogu da verujem koliko nam je ljudi otišlo u poslednjih mesec dana, prvo Željkova mama, a sada i Palma, ja ne znam ko će biti treći. Gde je dva, tu je i tri, mora biti treći - ispričala je Jovana sa knedlom u grlu.

Voditeljka je zatim dodala da je znala da je Palma bio bolestan, ali da nije želela da priča o tome u javnosti.

- Znala sam da je Palma bolestan, ali nisam želela to da pričam javno, jer je to bilo njegovo pravo da li želi da kaže u javnosti ili ne. Palma je bio čovek koji je uvek znao da ispoštuje novinare i da časti celu ekipu, da kupi parfem, da odvede na put u Beč... On je bio jedan gospodin čovek i srpska politička scena će ostati hendikepirana posle njegove smrti. Neće se takav gospodin skoro pojaviti na sceni. Jako sam tužna. Ja sam njega mnogo volela i on je voleo mene... Baš mi je žao - rekla je Jovana.

Autor: Nikola Žugić