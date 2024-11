Otišao je moj najveći prijatelj: Jovana Jeremić u crnini zbog Palmine smrti, otkrila sve šta je učinio za nju (FOTO)

Dragana Marković Palma preminuo je u 64. godini od teške bolesti, a voditeljka Jovana Jeremić započela je jutarnji program Televizije Pink ovom vešću, te je emisiju posvetila upravo njemu.

Ona je obukla crninu zbog smrti političara, te je istakla koliko je Palma bio njen dobar prijatelj.

- Ovaj jutarnji program počećemo na drugačiji način. Sinoć je preminuo Dragan Marković Palma, moj veliki prijatelj i prijatelj ove televizije. Čovek koji je svim srcem uvek dolazio na Pink televiziju i ispoštovao svakog od nas. Čovek, za njega mi nisu potrebni nikakvi tekstovi, pisma, slova... O njemu govore njegova dela. Čovek koji je uvek znao da ispoštuje svakog novinara. Da kada je hladno, mi smo na ulici. Da kada je vrelo, mi izveštavamo odatle. Da kada nekome gori pod nogama, mi smo ti koji spašavamo. Palma je bio čovek koji je znao to da razume, da ispoštuje, da bude pravi gazda. Da sve novinare časti, da ih vodi u Beč, da svakoj novinarki kupi parfem. Da prema svakom čoveku na televiziji bude čovek i želim da tako počnem ovaj jutarnji program. Da je otišao jedan od mojih možda najvećih prijatelja i da ćemo ceo jutarnji program posvetiti Palmi jer je on to zaslužio - rekla je Jovana na samom početku.

Voditeljka se potom prisetila kako ju je Palma branio od zlih jezika i uvek bio uz nju.

- Svim srcem je bio uz mene od samog početka moje karijere. Branio me je od lešinara jednog vremena kada sam počinjala. Ja mu to nikad neću zaboraviti. Palma voli te tvoja drugarica i putuj. Rastanci su samo privremeni, svi ćemo se mi jednog dana sresti na nekom drugom mestu, kada svakome dođe njegov sudnji čas - istakla je ona.

Takođe, Jovana Jeremič oprostila se od Markovića na svom Instagramu gde je podelila njihove zajedničke fotografije.

Autor: N.B.