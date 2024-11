Viktorija Bekam je izgledala prelepo u elegantnoj beloj haljini s golim leđima i bez brushaltera dok je prisustvovala večeri povodom lansiranja svoje nove kolekcije.

Modna dizajnerka, Viktorija Bekam, koja ima 50 godina, udružila je snage sa kompanijom "Mytheresa" kako bi stvorila ekskluzivnu kolekciju za odeću koja je pogodna za nošenje na zabavama, proslavama i sličnim događanjima. Slaveći svoju novu kolekciju, Viktorija jepozirala za nekoliko glamuroznih fotografija pre nego što je zauzela svoje mesto u luksuznom restoranu na Menhetnu u Njujorku.

Viktorija je izgledala senzacionalno dok je isticala svoju zadivljujuću figuru u elegantnoj haljini. Pokazala je svoje izdefinisano telo, a izgled je upotpunila bordo štiklama i torbicom. Viktorija su podržali muž Dejvid (49) i sina Romeo, koji ima 22 godine, a obojica su takođe stigli na ovu večeru prepunu zvezda i budnim okom posmatrali suprugu, odnosno majku.

Bivša zvezda "Spice Girls" pozirala je sa glumicom Ninom Dobrev, čuvenom Elenom iz "Vampirskih dnevnika" unutar prostora događaja. Prošle nedelje, Viktorija se vratila u London nakon brzog puta u Pariz sa ćerkom Harper (13). Bila je ozbiljna u poslovnom izdanju dok je parkirala svoj luksuzni Ferari vredan 227.000 funti ispred svoje prodavnice. Dizajnerka je izgledala elegantno u crvenoj rolki.

