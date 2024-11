Sramno! Stravične izjave Severine Vučković o Srbima: Upetljali ste se u sve ratove, svi ste vi u Jasenovcu, samo ste živi!

Hrvatska pevačica Severina Vučković, 25. avgusta, zadržana je na granici između Srbije i Hrvatske, pri pokušaju da uđe u našu zemlju.

Privedena je na razgovor, o čemu je sada govorila za bosanski portal "Klix.ba". Ispričala je svoju stranu priče i u razgovoru iznela niz strašnih mišljenja i stavova o Srbima i Srbiji.

- Bili smo u 19.35 na granici. Granični policajac je rekao da stanemo sa strane, nešto je video na nekom ekranu, ali nije to meni prvi put. Ja sam od 2016. godine zaustavljana, mislim da je tada ministar policije bio Nebojša Stefanović, mislim da je on naredio da me se zaustavlja svaki put i to traje... - započela je Severina i u daljoj izjavi navela:

- I onda kad je bilo to sa tom televizijom, onda su čak ovi vlasnici neki koji su nas hteli da angažuju za koncert, rekli da im prete iz vrha kao da ja dođem. A ja sam, kao, okej. Tako da je to na granici mislim samo bila jedna kulminacija, jer oni šta? Oni te žele zastrašiti, a ja nisam pogodna za zastrašivanje. I mi smo stali sa strane, ja kažem mom Tomici: "Ovo ti je politički!" Jer bili su protesti protiv litijuma, ja sam nešto lajkovala, to Tomica ne zna naravno, dok on spava ja sve napravim krivo. I uglavnom kaže on "Ma nema šanse" i ja kažem: "Okej". I sad smo mi čekali tamo sat i po i u 21:20 smo trebali otići na ono mesto gde carevi idu peške, izašla sam napolje i pitala gde bi mogli i kaže ovaj čovek "pa ne znam zašto vas drže", drugi ovaj graničnik, "idite do glavnoga tamo imate i toalet". Kaže nama taj glavni "čekamo, sad će doći za pola sata ovi iz republičkog" - priča Severina i nastavlja:

- Dobro i sad oni su došli, stavili su nas sa strane u neku garažu i njih 5 su nam izvukli sve. Imali su na leđima na ćirilici je pisalo odeljenje za suzbijanje kriminaliteta i švercovanje ljudi preko granice. I kao šta, ne znam, traže oružje, ne znam šta... Pritom sam ja u ogrtaču, jer kao presvući ću se tamo, ali imam sve frizuru i šminku, kao prava sam Severina u glavi... Dole imam neke simpa papuče. Oni su to sat vremena pretresali i sad idemo mi u neku prostoriju, Tomica mora biti u autu. I ovaj ulazi i kaže pa gledajte, voli on doći u Zadar i ja kažem baš lepo, jeste li videli orgulje u Zadru, on kaže jeste. On se pretplatio na letovanje do 2035. u Zadru. Bio je on i u Istri, voli da dolazi na hrvatsko more. I kaže on: "Pa gledajte, ja sam na putu do tu slušao neke vaše izjave o genocidu u Srebrenici, pa šta vi mislite o tome? Ja njemu kažem: "Pa gledajte, sad je bio Olaf Šolc ovde kod vas, ne znam da l' ste njega zaustavljali na granici? Ne znam kako je to bilo ili? I sad će vam doći Makron... I ja kažem, pa imate sad ako ste izguglali mene, izguglajte i ovog, hajde da ga oslovimo, tog Dodika i on vam je isto to tako mislio i njega neko zove i on izađe napolje i vraća se nazad posle 5 minuta i opet je kao strog: "Nadam se da ne snimate", ja kažem: "Ne, ne, ja vam sve pamtim". Ja kažem: "Nadam se da vi mene snimate" jer naravno tu nešto stoji. Ja sam samo rekla: "E, ako me slušate, ispadoste glupi. Zaustavili ste krivu osobu". I ništa, ja se tako vratim i kaže on meni: "A recite šta vi mislite o Jasenovcu?" - ispričala je još Severina i navela dalje:

- Ja kažem: "Pa ja mislim da ste vi svi nekako u Jasenovcu. Samo ste živi". Mislim strašno je to bilo, ne mogu baš tako sve. I on opet izađe napolje, opet ga neko brifira, pa se vrati i pita me šta mislim o "Oluji" i silovanim ženama. Ja sam tu zastala i rekla: "Ma gledajte i za tu "Oluju" je kriv ovaj vaš glavni". Mislim dobro nazvala sam ga stvarno ružno zato što, mislim, on je karikatura jedna od čoveka. I on pita mene šta mislim o toj "Oluji", ja kažem: "Ma gledajte i zato je on kriv. On je '91 - '92 došao u Glinu i tim ljudima koji su mirno živeli tamo, Srbima, je objašnjavao da je to Srbija, a nije nego Hrvatska. Ja kažem, zamislite da je vama neko u Čačku postavio balvane i da vi pet godina niste mogli doći od Vojvodine do Kosova, koje ste isto izgubili, ali dobro sad... I onda sam rekla kako možete?! - navela je Severina i dodala:

- Vi ste, ono, baš najgori delinkvent u ovom našem kvartu. Upetljali ste se u sve ratove. Počeli ste prvi. Bosnu ste uništili, Hrvatsku, ušli ste tu je bio rat, sada dole u Crnoj Gori, znači vi pravite probleme svugde. Mislim zašto? Nema potrebe. I onda sam rekla dajte mi ličnu, ja se vraćam. Oni meni kažu: "Ne, ali vi uđite", ja kažem: "Ne, ne, ja sad sebi zabranjujem ovde ulaz. Čitaćete sutra o ovome, ne zbog toga što se pravim važna, nego zbog toga što se to ne radi - rekla je Severina za "Klix.ba".

Autor: pink.rs