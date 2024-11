Jovana Jeremić se rasplakala zbog Palme! Suze usred jutarnjeg, gutala je knedle, a onda BRIZNULA U PLAČ (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić nije mogla da zadrži suze danas, u "Novom jutru" na Pinku, nakon emitovanja snimka zabeleženog pre dve nedelje u Beču, kada ju je pozdravljao Dragan Marković Palma i radovao se njihovom putu u Ameriku, na inauguraciju novoizabranog predsednika Donalda Trampa.

Marković je preminuo u petak, što je duboko rastužilo voditeljku, koja se danas, posle emitovanja ovog priloga, rasplakala usred programa, a potom maramicom obrisala suze.

Podsetimo, ona je o njemu govorila i juče, u "Novom jutru".

- Ovaj jutarnji program počećemo na drugačiji način. Sinoć je preminuo Dragan Marković Palma, moj veliki prijatelj i prijatelj ove televizije. Čovek koji je svim srcem uvek dolazio na Pink televiziju i ispoštovao svakog od nas. Čovek, za njega mi nisu potrebni nikakvi tekstovi, pisma, slova... O njemu govore njegova dela. Čovek koji je uvek znao da ispoštuje svakog novinara. Da kada je hladno, mi smo na ulici. Da kada je vrelo, mi izveštavamo odatle. Da kada nekome gori pod nogama, mi smo ti koji spašavamo. Palma je bio čovek koji je znao to da razume, da ispoštuje, da bude pravi gazda. Da sve novinare časti, da ih vodi u Beč, da svakoj novinarki kupi parfem. Da prema svakom čoveku na televiziji bude čovek i želim da tako počnem ovaj jutarnji program. Da je otišao jedan od mojih možda najvećih prijatelja i da ćemo ceo jutarnji program posvetiti Palmi jer je on to zaslužio - rekla je Jovana na samom početku.

- Svim srcem je bio uz mene od samog početka moje karijere. Branio me je od lešinara jednog vremena kada sam počinjala. Ja mu to nikad neću zaboraviti. Palma, voli te tvoja drugarica i putuj. Rastanci su samo privremeni, svi ćemo se mi jednog dana sresti na nekom drugom mestu, kada svakome dođe njegov sudnji čas - istakla je ona.

Zanimljivo je i to da je želela da ga pozove baš onog dana kada je on preminuo.

- Nećete mi verovati, ali moja intuacija je toliko jaka... Ja sam htela njega da zovem danas u 17 časova jer sam pravila plan za inauguraciju, jer je on u poslednjem uključenju, koje ću pustiti sutra rekao: "Jovana, idemo zajedno na inauguraciju!" Ja sam danas u 17 časova, pošto smo pravili plan kada putujem ponovo u Ameriku, htela da pozovem da se dogovorimo kada će on tamo biti... Ja sam šokirana, ne mogu da verujem koliko nam je ljudi otišlo u poslednjih mesec dana, prvo Željkova mama, a sada i Palma, ja ne znam ko će biti treći. Gde je dva, tu je i tri, mora biti treći. Znala sam da je Palma bolestan, ali nisam želela to da pričam javno, jer je to bilo njegovo pravo da li želi da kaže u javnosti ili ne. Palma je bio čovek koji je uvek znao da ispoštuje novinare i da časti celu ekipu, da kupi parfem, da odvede na put u Beč... On je bio jedan gospodin čovek i srpska politička scena će ostati hendikepirana posle njegove smrti. Neće se takav gospodin skoro pojaviti na sceni. Jako sam tužna. Ja sam njega mnogo volela i on je voleo mene... Baš mi je žao - rekla je Jovana.

Autor: Pink.rs