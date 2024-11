Upravo me to čini pravim muškarcem: Vojaž pokazao zube, odgovorio na kritike da ga je PONELA SLAVA

Premijerna ekipa zatekla je danas popularnog Vojaža na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", budući da je vikend proveo radno, u dijaspori.

Odmah se požalio na nedostatak sna.

- Mislim da sam ekvivalentno i na aerodromu i kod kuće. Uvek je jako radno. Najteže mi je problem taj manjak sna i konstantna potreba da se smeješ, da budeš nasmejan, da sve bude kako treba, iako se nekada ne osećaš tako, ali Bože moj. Hteo sam ovo, ne mogu da se žalim na to što imam previše hrane kad sam hteo da jedem, šta da radim - poručio je Vojaž.

On se zatim osvrnuo na spekulacije da ga je promenila slava.

- Neka očekivanja se sama menjaju, koliko se i ja menjam kao osoba, što se tiče zrelosti... Mislim da je to normalno, da niko nije isti kakav je bio pre tri godine. Ne verujem da je slava uticala na mene, već sam shvatio da, kao neka samostalna osoba, treba da budem tvrđi u nekim ličnim stavovima, da me upravo to pravi muškarcem. Ne mislim da je loše imati stav. Ono što me je nateralo da izradim tvrde stavove oko nekih stvari i nekih ljudi jeste to što sam video da neki ljudi imaju dosta slobodnog mišljenja, mogu da kažu šta žele, pa sam onda i ja isto sebi dao to pravo - zaključio je on.

Ranije, pre nekoliko godina, doživeo je sajber nasilje, međutim sada to nije slučaj - kako kaže, sve se promenilo u međuvremenu.

- Ne dešava se, to je bilo ranije, sada se sve promenilo i napravilo mi karijeru. Tada je svako ko me je prozivao čuo za mene, a kada sam počeo da izcujem dobru muziku, onda su me oni zavoleli, jer pravim dobru muziku. U javnom poslu ništa ne treba prihvatati srcu - objasnio je mladi reper.

Autor: D. T.