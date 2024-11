Viki i Taške uposlili sina: Andrej (17) postao biznismen, evo koja su mu zaduženja u porodičnoj firmi

Viki Miljković ima sina za ponos. Retko koji par iz javnog života ima tako lep i idiličan bračni život kao pevačica Viki i njen suprug Dragan Tašković Taške.

Osim što zajedno nastupaju, oni su pre nekoliko godina započeli i biznis s nekretninama. Njima se sada u poslu pridružio i naslednik Andrej, koji barabar s roditeljima uveliko radi i privređuje. Dečak ima sedamnaest godina i savršeno se uklopio u porodični biznis, koji vode i u Turskoj, Duabiju, pa i u Americi.

On mami i tati pomaže u organizovanju posla, ugovaranju sastanaka, projektima koje rade u zemlji i inostranstvu, a s obzirom na to da odlično govori engleski i turski jezik, komunicira i s klijentima. Viki je prezadovoljna jer je Andrej maksimalno posvećen školi, a pored toga ima razvijen osećaj za biznis, koji će jednog dana, kada dođe vreme za to, svakako naslediti.

Miljkovićeva je u javnosti često govorila o nasledniku, koji je njen ponos.

- Naš sin Andrej je uneo sreću u Tašketov i moj život. Sve što postigneš u životu je lepo, ali deca su ipak ukras sveta. Andrej voli i sluša moju muziku i komentariše ono što mu se dopadne. Veoma je muzikalan, čini mi se čak više od mog supruga i mene. Još je mali, pa jednog dana voli bubnjeve, sutra klavir, i tako ukrug. Mi ga ne opterećujemo i ne forsiramo - rekla je svojevremeno Viki.

Pevačica i njen suprug su iz tradicionalnih porodica i baš tako su vaspitavali i Andreja. Oni slave sve verske praznike, krsnu slavu, poste i pričeste se bar jednom godišnje. Andrej je ljubav prema pravoslavlju sticao od najranijeg detinjstva, pa je godinama prisluživao tokom ponoćne liturgije u Hramu Svetog Save.

Autor: pink.rs