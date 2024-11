Platili smo to njihovom predsedniku, poglavici, kako već... Maja Berović odgovorila na kritike zbog spota u romskoj mahali: To je bila moja ideja

Muzička zvezda Maja Berović nedavno je obelodanila prvi deo svog albuma "X" koji je doživeo ogromnu popularnost, a utiske je sumirala u emisiji "Premijera - Vikend specijal" na Pinku.

Na konstataciju da ljudi na mrežama često pišu da se "vratila stara Maja", pevačica kaže:

- Sve vreme sam to bila ja, ja to iz tog ugla ne vidim tako, ali ljudima je to bila neka promena, posle mog odsustva, kada sam se posvetila porodici. Videli su neku promenu koju ja ne primećujem. To je jako zanimljiva tema, to meni zvuči kao neka vrsta diskriminacije. Ona je sad otišla da rodi dete, to više nije to. Kako nije, šta nije isto? Mnoge svetske zvezde su postale majke, vratile se, sve normalno funkcioniše, samo kod nas na Balkanu je drugačije, žena kada se porodi to više nije to, to se ne računa... To je diskriminišuće - objasnila je pop zvezda i dodala:

- Meni je to smešno. Svi mi imamo svoje živote, moramo da živimo, normalno je da imamo partnere, da ćemo da imamo decu, porodicu, kao i svi drugi ljudi.

Na pitanje voditeljke o haosu koji je na mrežama, od strane njenih pojedinih koleginica, izbio nakon objavljivanja spota za pesmu "Laju kuje", Maja je rekla:

- Toliko sam ove nedelje o tome govorila da mi bruje te neke reči u glavi, rekla sam:"Bože, hoću li ikada više negde doći, da me pitaju o tome", pošto su me svi pitali i pitaće - počela je Maja priču, pa dodala da je snimanje u romskoj mahali bila njena ideja.

- To je bila moja ideja. Kada sam čula pesmu i ritam koji ima tog nekog romskog prizvuka, samo sam videla neko romsko naselje, Rome, tu energiju i atmosferu. Te neke priče scenarista, to nema veze. Smatram da nisam kriva, stojim iza toga, jer nikad nije bila loša namera, neću uopšte da pričam o tome i da se pravdam, jer mislim da nemam zbog čega. Pesma mi je bila u nekom tom raspoloženju i rekla sam:"Idemo tamo", rekli su mi da idemo u Makedoniju, tu ima još veće romsko naselje, rekla sam:"Nemojte, dajte da jednom snimimo nešto u Beogradu, u našem romskom naselju" i tako je i bilo. Oni su bili oduševljeni. Da se neko ljutio, mi to ne bismo mogli da snimimo. Uvek je potrebna neka dozvola, mi bez dozvole ne bismo mogli da uđemo u to naselje. Mi smo to platili, to je normalno. Oni imaju svog poglavicu, predsednika, kako god da ga nazovemo, to je uredno plaćeno njemu, sve je bilo kako dolikuje. Podeljeno je to na ravne časti akterima spota. Svi su se slikali sa mnom, slikali smo se dva-tri sata, toliko je bila lepa energija. Kada smo došli u mahalu, oni su mi toliko glasno aplaudirali, toliko mi je bilo drago što sam uopšte došla tamo i snimala to.

Za pesme sa prošlog albuma nije snimila spotove.

- Nisam imala tu energiju, iza mene je bio težak period, nisam bila u ovoj energiji i raspoloženju. To se negde i videlo po mojim pesmama, moj album prošli je bio dosta ozbiljniji, ozbiljnije teme... Takva su moja osećanja bila, uvek sam snimala po svojim osećanjima i raspoloženju - objasnila je pevačica u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Autor: D. T.