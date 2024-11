Bivša košarkašica Milica Dabović i pevačica Sara Jo žestoko su zaratile pre nekoliko dana na društvenoj mreži "Iks", o čemu je sada sportiskinja govorila u emisiji "Premijera - Vikend specijal" na Pinku.

Sve je počelo kada je Sara objavila fotografiju sa sahrane svog prijatelja, gde se vidi maramica i njena suza. Milica je ostavila komentar na društvenoj mreži, na koji se pevačica nadovezala.

- Devojka je nasred sahrane slikala svoju suzu. Ja nisam imala nikakav komentar, samo emoudži koji se udara po glavi. Ne znam zašto je to iziritiralo, pa se našla uvređenom, povređenom. Iskomentarisala je svoje, rekla da pogotovo ja nemam pravo da komentarišem i imam svoje mišljenje. Nisam ga ni imala, samo taj smajli. Prosto, nezamislivo mi je, jer polazim od sebe, da danas neko može da se nađe na sahrani, da uzme telefon nešto da slika. Ona se našla uvređenom, povređenom i skočila je na mene kao oparena, ali okej - objasnila je Milica i dodala:

- Žao mi je što sam izazvala tu neku reakciju kod nje, ali čovek ni u čemu pokaže svoje pravo lice. Mislim da se jednako osetila bezvrednom jer je uradila to što je uradila. Na sahrani, gde ti kopaju prijatelja dva metara pod zemljom, a ti uzimaš telefon, to znači da nešto nije u redu sa tobom - zaključila je ona.

Dabovićeva je, inače, zvezda platforme OnlyFans, zbog koje je i dalje često na meti kritika javnosti i korisnika društvenih mreža.

- Mislim da to ne treba više da bude tabu tema, danas u svetu svaka treća osoba koja je udata, ima decu, bavi se tim. To nije samo porno sajt, već objavljuješ šta želiš. Pominju mi sina, to me najviše boli - ako imaš šta da mi zameriš, reci to jasno, glasno, osudi na najgori mogući način, ja ću to da prihvatim ili ne, ali mislim da je to stvarno smešno, iz moje perspektive. Ne opravdavam to uopšte, ali u jednom trenutku kada se žena odluči za to, znači da nije imala izbora. Svi će reći:"Pa, mogla je da radi u supermarketu". Muškarci su me doveli do toga da nemam više novca, ja sam o tome pričala... Ne želim da se vraćam više, da ih spominjem, nije mi više život toliko težak i tmuran. Izdigla sam se iznad situacije, gledam da sinu ispunim svaku želju i učim ga pravim vrednostima - objasnila je ona u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Autor: D. T.