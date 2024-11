Roditelji su mu ostali u jehovinim svedocima, on se iščupao iz njihovih kandži! Slavni glumac krio da je gej, a sada otkrio bolnu istinu!

Luk Evans je svojevremeno priznao da je gej, a sada je govorio o tome da je tu činjenicu dugo tajio, pre svega zbog toga što je odrastao u zajednici Jehovinih svedoka.

Glumac Luk Evans je objavio memoare u kojima je napisao da je istinu o svojoj seksualnoj orijentaciji dugo skrivao i kako bi delimično zaštitio svoje roditelje.

- Znao sam da će, zbog religije, situacija biti jako teška i da to ne bi svi prihvatili Nisam siguran da sam verovao u išta od toga, da budem potpuno iskren, nisam imao puno izbora. Bio sam premlad da odem od kuće. Da sam otišao, vratili bi me kući - istakao je on, piše BBC.

Kako je rekao, još kao tinejdžer je shvatio da je gej, ali je o tome ćutao. Takođe je priznao i da su ga u školi godinama maltretirali.

- mBio sam savršena meta – Jehovin svedok, tiho dete, jedinac… Nisam znao da im uzvratim. Godinama nisam smeo da budem u školskom horu jer su pevali religiozne pesme. Nisam mogao da budem ni na jednoj božićnoj predstavi jer nismo slavili Božić, a ni Uskrs - istakao je glumac, ističući da se osećao neshvaćeno.

Sa 19 godina je priznao da je gej i kaže da to nije bio lak put, ali da su ljubav i razumevanje ključ svega. Njegovi roditelji su i danas u Jehovinim svedocima, a on njihov izbor poštuje. Istakao je da su ga, nakon što je priznao da je gej, i mnogi drugi članovi zajednice pozvali da se i on vrati tamo.

- Bio sam uspešan i radio sam ono što sam oduvek želeo. To je bio trenutak kada sam odlučio da se odvojim od religije - istakao je Evans, prenosi pomenuti medij.

Autor: Nikola Žugić