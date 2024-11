Gorim od ljubavi: Indi otkrila detalje veze sa Zoranom Marjanovićem: Volim njegovu strogoću (VIDEO)

Indira Aradinović Indi podržala je večeras koleginicu Kaću Živković, na čijoj se promociji albuma pojavila, a sa novinarima je odmah porazgovarala na temu međuljudskih odnosa na estradi.

Nema mnogo prijatelja među kolegama, jer uvek kaže sve što misli.

- Ne podržavam sve na estradi. Samo one koje volim. Ne volim sve njih, niti ih podržavam. Ja privatno imam svoje favorite, a koga ne cenim, ako me pratite dugo, znate. To se kod mene transparentno vidi. Svi su foliranti, svi kao vole sve i podržavaju jedni druge... Estrada je puna sujete i ljubomore - rekla je Indi.

Ona, inače, već mesecima uživa u ljubavnoj vezi sa kompozitorom Zoranom Marjanovićem, a budući da se šuškalo nedavno o njihovom raskidu, novinare je zanimalo u kakvom su odnosu.

-Gorim u ljubavi. Moj odnos sa Zoranom je odličan. Večeras me čeka u studiju sa vrućom kafom. Zoran je vrlo zahvalan i odgovoran saradnik. Provodimo dosta sati zajedno u studiju. Ja sam stara škola. On je strog producent, ali se mi ne svađamo. Volim njegovu strogoću - objasnila je pevačica.

Autor: Darko Tanasijević