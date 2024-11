Cipka je sada podelila niz njihovih zajedničkih fotografija povodom godišnjice braka, koju nisu dočekali.

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka (29) u maju ove godine doživela je porodičnu tragediju kada joj je preminuo suprug Nebojša Stojićević Jarin. Cipka je sada podelila niz njihovih zajedničkih fotografija povodom godišnjice braka, koju nisu dočekali.

- 26.11.2011. Naš beskrajni početak… Na ovaj dan. Samo ću reći hvala Bogu što nam je dao sve što smo želeli – napisala je ona uz fotografije sa pokojnim suprugom.

Podsetimo, Cipka je nedavno otkrila kako je našla snagde da se nakon smrti supruga vrati poslu.

-To pitanje je jako kompleksno, ne može da se ispriča u kratkom razgovoru ili u nekim ispovestima. Ja sam zahvalna novinarima koji su ispoštovali želju mog supruga i mene da čuvamo našu privatnost. Biće prilike da pričamo o tome – rekla je ona za Grand.

Inače, Cipka je nalazila i na brojne negativne komentare zbog velike razlike u godinama između nje i Nebojše.

- Jača sam nego ikada i spremna na sve. Ovo je godina zvana lekcija i čišćenje otpada koji je bio oko nas, sve čemu me je moj čovek učio svih ovih godina i upozoravao me na razne pojave oko nas... Spremio me za sve ovo što mi predstoji. On je moja snaga otkad znam za sebe jer smo jako dugo zajedno a maštala sam o takvom čoveku, kao što je i on maštao da ima ženu kao što sam ja - rekla je pevačica, pa nastavila da nam priča o tome kako je njen i Nebojšin odnos izgledao.

- Tu smo se našli i ispunili svoje snove. Imali smo hrabrosti da živimo svoju bajku i da se izborimo za sebe, sami protiv svih. A ne kao neke kukavice koje su ulazile u brak u inat nekome, jer im je zadnji voz, jer je dete na putu, pa sad ispaštaju i ne mogu da se gledaju očima. Naravno, bitno je da za društvene mreže pršti ljubav i dekoracije raznoraznih događaja, a ne zna se ko koga više vara i brakovi pucaju… I to je potpuno u redu u današnje vreme moralnih gromada. Samo mene neka ostave na miru, te gromade da me poštede saveta i predanja o životu.

