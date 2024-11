Šok izjava Maje Marijane! Oplela po estradi i muškarcima: Prespava sa pevačicom i probudi se kao njen menadžer

Pevačica progovorila o mešanju poslovnog života sa privatnim

Pevačica Maja Marijana (52) ističe da se jednom prilikom opekla kada je u jednom periodu života spojila ljubav i posao, a pa tako danas savetuje mlade pevačice da im suprug ne bude menadžer.

Njen bivši suprug bio je jedno vreme i njen poslovni saradnik, ali Maja Marijana tvrdi da to nikako nije dobro i da se tako stvaraju samo novi problemi.

- Moraju to da nauče same, uvek sam za to da pametan uči na tuđim greškama, ali ja još nisam srela tog pametnog. Ne može da se meša nikako privatni i poslovni život. Retko koja žena se mužu meša u posao, to se zna, a kada je žena u pitanju, a tek kada je u braku… Evo na primer u „Zvezdama Granda“ imamo puno udatih kandidatkinja i onda je to nešto drugo, ali smatram da i tada mora da ima menadžera za koga je samo poslovno vezana – rekla je Maja za Grand i dodala:

- Partner nikada ne može da bude objektivan. Ti sada ideš na posao, treba da budeš vesela, nasmejana, lepa, sređena, a ti si se na primer posvađala sa mužem i on te sve vreme drnda na putu do destinacije gde ti pevaš. Ti onda treba da izađeš nasmejana…Ma, brate zgaziću te.

Maja još navodi da pevačice moraju da vode računa o tome ko radi sa njima.

- Žene u ovom poslu su sposobne da zarade svoje pare. Ono što ja ostavljam deci kao nešto što je najvrednije je samostalnost, to sam ih naučila. Sigurna sam da kada sutra budu odabrale partnere, neće odabrati neke koji će da ih tlače, gaze i iskorišćavaju – ispričala je ona.

- Mlade pevačice su uvek na meti tih parazita. Kako su oni divni u početku, to su kule i gradovi. On će na zahtev da plače i sve će da uradi samo da bude tu jer vidi da ona zarađuje, ali on misli da ona to olako zarađuje, prespava sa njom i ujutru se probudi kao menadžer. Onda se on pita za sve, a mi pevačice pošto smo stalno na putu i volimo mirnu luku, da imamo čoveka pored koga ćemo da budemo ušiškane, da nas čuvaju – istakla je Maja.

Autor: N.B.