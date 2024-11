Porodila se naša glumica: Njen suprug otkrio kako slavi rođenje bebe

Glumica Jovana Stojiljković (32) porodila se danas u Beogradu.

Goran Bogdan već je počeo da slavi rođenje naslednika, a fotografija sa proslave osvanula je na društvenoj mreži X.

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a Zagrepčanin voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

- Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beograđane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba - govorio je glumac.

Autor: N.B.