Posle razvoda se lečila od alkoholizma, pa odlučila da promeni život iz korena, evo gde je sad poznata pavačica koja je nestala sa javne scene

Bila je zvezda devedesetih godina, njeni hitovi pevali su se širom bivše Jugoslavije, a onda je donela drastičnu odluku i nestala sa scene.

Pevačica Ivana Banfić, nakon što je doživela krah braka, odlučila je da svoj život promeni iz korena te se odlučila da se podvrgne lečenju od alkoholizma. Ona se nakon toga povukla iz javnosti i svoj mir pronašla na selu.

Dvanaest godina je bila u braku sa menadžerom Robertom Magićem, nakon razvoda koji joj je izuzetno teško pao odala se alkoholizmu.

Pevačica se 2005. godine odlučila da potraži stručnu pomoć na klinici za lečenje poroka.

Nakon toga Ivana se odlučila da poseti Indiju, a koliko joj je i sam odlazak tamo prijao, pevačica je jednom prilikom ispričala:

- Tamo mi se desio lični rast. Ta zemlja potpuno je srušila moj ego razmažene zvezde u koju sam se polako počela pretvarati - proputovanje Indijom spustilo me na Zemlju, shvatila sam da nisam ništa posebno, da nisam nikakva diva.

Posle Indije Ivana je promenila svoj način života, a nakon povratka ispričala je da će živeti u kućici od gline.

- Da mi je neko rekao pre 11 godina kada sam prvi puta posetila Indiju i bila u pustinji Thar da ću jednoga dana živeti u Hrvatskoj u ovakvoj kući građenoj od prirodnih materijala gline, slame, drva rekla bih mu.. ma daj, možeš misliti! Uskoro će naša porodična kućica biti gotova. U prirodi kraj reke Kupe u šumici. Znakovi su svuda oko nas, samo ih treba videti i prepoznati šta nam govore. Nekako sam mišljenja i verujem u to da je sve zapisano i dogovoreno tamo negde gore - poručila je pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

U jednom trenutku svog života odlučila se da svoj mir pronađe na selu, pored drugog muškarca.

- To je bila odluka mog supruga i mene. Osetili smo da nas grad melje. Volimo prirodu, ja volim bube, ptice, volim da grlim drveće. To je bilo zaista jedno životno iskustvo. Naučila sam da cepam drva, koje pečurke nisu otrovne. Mogu da preživim gde god hoćete. Sada mogu da spavam na travi i vili sa pet zvezdica podjednako isto. Želela sam da vidim kako žive ljudi na selu, a ne samo da budem okružena estradom. Kada su me videli na selu prvo su se šetali oko moje kuće da vide da li sam to ja. Kada bi me videli u gumenim čizmama i da farbam ogradu, bili su šokirani. Ja sam im rekla: "Umesto da idem na seanse i kod psihoterapeuta, ja farbam ogradu". Sada su se već navikli na mene. Svi su predivni.

Koliko uživa u svemu što joj priroda nudi, često objavljuje na društvenim mrežama. Tako je nedavno sa svojim pratiocima podelila fotografiju, na kojoj u rukama drži punu korpu cveca i uz to stavila opis:

- Današnja berba kamilice. Livada je puna kamilice i sad je vreme.

Ivana je očigledno svoju sreću pronašla u drugom braku, sa četiri godine mlađim Krunom Ladišićem sa kojim u ljubavi uživa, daleko od očiju javnosti.

Autor: K.Kelava