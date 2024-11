HTELA SAM DA NAPUSTIM MUZIČKU KARIJERU NAKON OČEVE SMRTI Ilda Šaulić otvorila dušu o najtežem životnom periodu: Mislila sam da nema svrhe...

Pevačica Ilda Šaulić otkrila je da je razmišljala o prekidu muzičke karijere nakon iznenadne smrti svog oca, Šabana Šaulića, pre pet i po godina.

Pevačica Ilda Šaulić, ćerka legendarnog muzičara Šabana Šaulića koji je preminuo pre pet i po godina, podelila je u jednoj emisiji da je ozbiljno razmišljala o prekidu svoje muzičke karijere nakon očeve iznenadne smrti.

Ilda je odgovorila na pitanje da li je ikada pomislila da prestane da se bavi muzikom."Pre pet i po godina kada nas je sve iznenada moj otac napustio, mislila sam da nema svrhe bilo šta što se muzike tiče raditi", otkrila je Ilda.

Međutim, ubrzo je promijenila mišljenje zahvaljujući podršci svoje porodice.

- Vrlo brzo, nakon par meseci, dobila sam neke pozive i na nagovor majke, sestre i brata sam nastavila putem muzike. Shvatila sam da je to moj poziv, da to volim i da treba time da se bavim - rekla je Šaulićeva.

Ilda je posebno emotivno pričala o tome koliko joj je značila podrška njenog oca.

- On je bio jako ponosan na mene i verujem da bi sada bio još više. To je bio jedini prelomni trenutak da odustanem, ali izgleda da je njegova želja odozgo jača pa i dalje radim to što radim - zaključila je pevačica.

Autor: M.K.