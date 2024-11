Mala je idiotkinja! Milica Dabović urnisala Saru Jo: Sahranjuju joj druga, a ta patetičarka vadi telefon da slika

Žestoki rat Milice Dabović i Sare Jo se sa društvene mreže "Iks", gde je sve i počelo, preselio na domaće portale i druge medije. Sve je počelo nakon sahrane pevačicinog prijatelja i njenog storija, koji je bivša sportistkinja okarakterisala patetičnim.

Dabovićeva se u emisiji "REDakcija" na RED TV osvrnula na medijske natpise, a potom rešila da pojasni kako je došlo do sukoba sa pevačicom.

- Ona je za mene klinka, a prosto mi je neverovatno... Druga joj sahranjuju, ona piše znakovi pored puta... Čekajte ljudi, to je jedna takva neviđena patetika! Ja nisam imala komentar, da se odmah ogradim, samo sam stavila emoudži. To je bilo sve što sam prokomentarisala, a onda je čuvena mala Sara rekla da sam poslednja osoba koja može bilo šta da komentariše. Na osnovu čega?! Prvo, devojčice, ja nisam komentarisala, našla sam se iznenađena. Na sahrani gde joj sahranjuju druga uspe da se seti da slika suzu, dok sahranjuje druga... - objasnila je Milica, a potom uputila uvrede na Sarin račun.

- Mala je idiotkinja! Da neko komentariše da sejem zlobu, to je van svake pameti. Ja sam osoba kojoj ne možeš zameriti ništa, ne radim za pare, ne idem po kafanama, imam Only Fans, jedino mi se za to hvataju. To sam ja htela... To je ona sebi dala za pravo da komentariše? - zapitala se Milica.

Takođe, istakla je da smatra da i je i Sara sama postala svesna da se odlučila na nepromišljen potez.

- Sejem zlobu? Ja?! Žao mi je što je to tako ispalo, nisam sklona skandalima takve vrste. Devojka se iskompleksirala, shvatila je da je napravila glupost, a nije mogla dalje, nije mogla da vrati vreme, već su je uhvatili, tu sliku, počelo da se priča kakva je to glupost... Meni je zamerila jer smatra da ja nemam pravo, zašto nisam? Osvojila sam jedno 30 medalja, igrala u 20 država, majka sam, ostvarena žena, ne vrckam guzicom, ne otvaram usta - poručila je bivša košarkašica.

Autor: D. T.