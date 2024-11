OTIMAČICA IMOVINE I RASTURAČICA BRAKOVA: Poznata voditeljka se javno obratila Melini nakon razvoda od Harisa Džinovića ovim rečima (FOTO)

Razvod pevača Harisa Džinovića i kreatorke Meline Džinović uzburkao je javnost, a voditeljka Ana Mihajlovski kao i uvek ima svoje mišljenje i u jeku razvoda poznatog para je prokomentarisala celu ovu situaciju iako ne zna šta se dešavalo u njihovoj kući.

Naime, Ana Mihajlovski je pre par meseci u otvorenom pismu pričala o njihovom razvodu.

“Piše se o tome zašto je jedna žena i kako napustila brak. Niko u tome ne kaže šta je ta žena dala tom braku, deci, porodici, svi pišu samo i jedino šta je uzela iz tog braka i kako je otišla i to po tvrdnjama razočaranog bračnog partnera. Niko ne piše ni šta je taj muškarac dobio u tom braku od te žene. Ne. Samo šta je izgubio. Žena se opet i iznova predstavlja kao otimačica imovine i rasturačica braka čim pokaže neposlušnost ili u ovom slučaju ode sa mesta koje više, za nju, ne čini ništa dobro. Izvlači se zaključak da je pogrešno otići iz bračne zajednice u koju je žena ušla sa dvadeset godina, ali se zato izbor muškarca da sa svojih 50 godina oženi devojku od 20 ne dovodi u pitanje. Njegove odluke su nevažne. Važno je kako je ona iz te zajednice izašla 22 godine kasnije.

"Nema veze ni što je ostavila mladost porodici i sve one godine koje bi trebalo da služe za pronalazak sebe. Nema veze što joj je neko sa 20 objasnio da je vreme za udaju i porodicu. Važno je samo kako je iz tog braka otišla 22 godine kasnije. Kakva drskost! Odakle joj pravo da se promeni od svoje 20. godine i da poželi da vodi svoj život onako kako danas misli da je dobro za nju. Danas kada njena deca dolaze u godine u kojima će studirati i otkrivati sebe, svoja interesovanja, svet. U one godine u kojima je njihova majka dobila njih. Kako se drznula samo da tada ode i potraži sebe" - napisala je Ana na Instagramu.

Inače, Haris i Melina su se razveli nakon 22 godine braka.

"Upropastila se prečestim druženjem sa ženskim svetom"

Haris je izneo čitav niz detalja o odnosu sa još uvek zakonitom ženom.

- Ovaj brak nije pukao zvaničnim potpisom za razvod braka, nego je loše bilo pre godinu i po dana, pa možda čak i dve. Počelo je to da se urušava. Dosta je pripremano - rekao je Haris za "Scenu".

- Jeste delovalo kao velika ljubav do pre deset godina, dok gospođica nije počela da vodi neki drugi život. Nije to bio taj porodičan život. Mislim da se upropastila sa prečestim druženjem sa ženskim svetom. Jer nijedna drugarica, ako nema baš srećan brak, ne želi ni onoj drugoj drugarici da ona ima srećan brak. Ne krivim nikoga, ni njene drugarice, ali mislim da je to doprinelo nekom odvajanju od kuće, od muža, od života. Možda se žena zaljubila ponovo. Nemam pojma što se dešavalo tu. Svašta se nešto sakrivalo od mene - dodao je on.

"Sastajali smo se samo za intimne odnose"

- Ne sretnemo se kada legnemo da spavamo. Mi imamo veliki komfor, pa svako ima svoju sobu. Ako hoće da spava, da se tušira, kupa, radi svašta nešto u svom intimusu... Svako je hteo da ima svoju sobu, a ako nekom treba se*s, zbližavanje, to nije nikakav problem. Dođi u moju sobu, ili ću ja u tvoju. Pa mislim da je to jedan još nivo lepše - rekao je, između ostalog, Haris.

Autor: M.K.