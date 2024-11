Sofija ga gleda kao maltezera, on se ponižava: Asmin žestoko opleo po Terzi! (VIDEO)

Asmin nikad brutalnije udario na Terzu!

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" na RedTv-u voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić ugostili su Asmina Durdžića, bivšeg muža učesnice Elite Aneli Ahmić.

Kako komentarišeš to da je Matea rekla za Aneli da se u Beču bavila najstarijim zanatom?

- Aneli dok je živela kod mene nije izlazila nigde, ni sa prijateljima apsolutno nigde, tako da ispada da sam je ja podvodio. To apsolutno nije istina što Matea priča. Ona mi je vređala dete, Aneli nije radila za pare u Austiji, ja lično demantujem to. Bolje Matea da ćuti da ne pročačkam šta je ona radila po Beču. Nisam ja neki papak da dopustim to, a nisam je ni podvodio - rekao je Asmin.

-Kako komentarišeš odnos Terze i Sofije? pitala je voditeljka

- To je čovek koji mi je psovao dete, nemam ja šta sa njim da pričam, išamarao bih ga da ga vidim. Aneli je oprostila Terzi da bi kupovala mir. Uradila je to zbog alkohola, to je ispalo ružno, ipak nam je vređao dete. Ponižena je ostala posle toga, nije trebala da mu oprosti. Kada je čuo da sam se oglasio, trebao je da ustane i da mi se izvini, ne bih mu oprostio nikad ali bi bio malo veći u mojim očima. On je najobičniji papak - rekao je Asmin.

Na pitanje kako komentariše ono što je Terza uradio Milici, Asmin kaže:

- Krećem od sebe, ja volim Staniju i mene ne zanimaju druge žene, ne gledam ih. On ne voli Milicu čim je ovo uradio. Zamisli ti muškarca koji izgovara da bi sahranio porodicu za Sofijinu ljubav, zamisli kako ta Sofija njega gleda. On se ponizio ispred nje, ona njega gleda kao običnog maltezera. Plače, kleči i moli je.

Njemu je Milica u rijalitiju oduzela nevinost, on je sada poleteo. Sofija kad bi spavala sa drugim muškarcem a Terza da vidi to, on bi rekao da to nije istina. To je karakteristika neiživljenog muškarca - rekao je Asmin.

Autor: Pink.rs