DEA ĐURĐEVIĆ ZGROŽENA BAHATIM PONAŠANJEM POZNATOG SRBINA! Javno udarila na njega: Sramota! Neko je u kolicima i ne može do prodavnice...

Adam Adaktar šokirao je još jednom javnost kada je rekao da se parkira na parking mesta rezervisana za invalide. Adaktar je nonšalantno pričao na ovu temu, zbog čega je izazvao gnev kod ljudi.

- Ne mogu da se družim i da pričam sa nebitnim ljudima. Nemamo šta da pričamo, nemamo ista interesovanja, iste teme, ćao. Sa druge strane, ako nemam svoje parking mesto, pozajmiću mesto od invalida. I to je sve što ja radim. Ako me razumeš, neću sa tobom da pričam jer si glup, ćao i ponekad možeš videti moj auto na mestu za invalide jer nisam stigao da se parkiram na drugo mesto. Ako to u mozgu uspeš da svariš, ja ću biti jedna divna osoba za tebe - istakao je on za domaći medije.

Dea Đurđević, popularna voditeljka Pink televizije odmah je reagovala na ovu njegovu izjavu.

- Sramota! Neko ne može da pozajmi regularno parking mesto jer je u kolicima, a želi da ide u tržni centar, pozorište, prodavnicu - napisala je voditeljka.

Inače, Dea Đurđević je nedavno raskinula dugogodišnju vezu sa Mladenom Mijatovićem.

