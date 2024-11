PRVI PUT VIDEO MORE SA 14 GODINA, A DANAS JE JEDAN OD NAJPLAĆENIJIH PEVAČA! Sloba Radanović progovorio o putovanju koje nikad neće zaboraviti

Sloba Radanović danas važi za jednog od najtraženijih i najplaćenijih pevača, a jednom prilikom je otkrio da je more prvi put video kada je imao 14 godina.

Naime, Sloba Radanović je veliku popularnost stekao učešćem u rijaliti šou programu "Zadruga", a pre toga je bio deo takmičenja "Pinkove zvezde".

- Prvi put sam sa 13 ili 14 godina otišao na more. I to me je moj brat odveo. Ja sam tada bio ne paradajz-turista nego, ono, još gore od toga. Sve što smo mogli da učinimo u tim trenucima da nam bude lepo, da se lepo provedemo za tih, koliko smo bili, deset dana mi smo uradili. Nije tu bilo ničega previše, čak je veoma skromno bilo - ispričao je Sloba jednom prilikom.

Podsetimo, Radanović je nedavno komentarisao povećanje cena pesama i bez dlake na jeziku otkrio da treba da se posebno obrati pažnja na manje afirmisane pevače.

- Opet sam za to da autori izlaze u susret malo manje afirmisanim pevačima koji možda nemaju tolike gaže i nastupe i da im te cene spuste i omoguće da urade pravu stvar, a ne da im daju neke fuš pesme koje su im ostale i koje niko neće - poručio je Radanović.

Autor: M.K.