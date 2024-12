Zgrozila sam se kada sam videla ruševinu staru 400 godina: Evo gde živi poznata spisateljica Vedrana Rudan

Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan, za medije otkrila je detalje svog života.

Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan, saopštila je da boluje do opake bolesti, a ona je jednom prilikom pokazala kako izgleda njen dom u Hrvatskoj.

Naime, Vedrana stanuje u Rijeci, a ona je jednom prilikom ugostila ekipu RTS-a i otkrila im mnoštvo detalja iz svog privatnog zivota.

- Suprug je pronašao malu, staru kuću. Mislim da ovo zdanje ima 400 godina, to je spomenik nulte kategorije - istakla je Vedrana, pa nastavila:

- Kad sam ja videla tu ruševinu, ja sam se zgrozila. Svidelo mi se, ali sam rekla suprugu, nemoj da kad zapneš sa majstorima da me pitaš nešto. I dan danas je tako ostalo, stalno po kući nešto radimo - kazala je ona u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Ona je tada otkrila i da je znala čak da upadne u konflikt sa majstorima oko kuće.

- Jednom prilikom me je izvređao majstor kada sam došla po svog supruga u kafić: "Ostavi ga na miru, ovo je najgora žena na svetu". Ja mu odbrusim: "Kako vas nije sramota tako da pričate, prvi put se vidimo u životu, a vi lupetate!". Tek on meni poručuje: "Ja sam vam ženo kuću izgradio". Nakon toga sam mu rekla da je kvalifikovan za to što priča, ali sam mu se svakako krvi napila - navela je Vedrana.

Otkriva da je ona neko ko je odrastao uz more, tako daje pogled na njega i ne uzbuđuje.

- Odrasla sam uz more, tako da me pogled na more odavde ne uzbuđuje. Ali kad god sam negde gde nema mora, uvek mislim da preko zgrada i drveća u daljini mora biti mora. To je u meni, ali ne toliko da bih sada šetala pokraj mora i bacala kamenčiće - zaključila je ona.

Prisetimo se, Vedrana je rođena u Opatiji, a u prethodnih dvadeset godina objavila je više od deset knjiga.

Inače, sin Vedrane Rudan je Slaven Hrvatin koji je jedan od čuvenijih hrvatskih psihologa, a svojevremeno je objavio i knjigu svojih kolumni pod nazivom "Zlihologija". Zalaže se za zaštitu ljudskih prava, i levičar je. Istovremeno je i neka vrsta menadžera svoje majke, kao i administrator njenog vrlo posećenog sajta.

Autor: K.Kelava