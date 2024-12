Majka joj izvršila samoubistvo, a ona prošla kroz pakao! Naša glumica u emotivnoj ispovesti otkrila šokantne detalje svog života

Glumica Tijana Vučetić otvorila dušu pa otkrila sve o najtežim trenucima u svom životu, zbog bivšeg supruga zavrsila u sigurnoj kući.

Glumica Tijana Vučetić (45) se pojavila u jednom poznatom takmičenju, pa otvorila dušu i iznela emitivnu ispovest o teškim trenucima iz svog života i svojoj karijeri. Tijana je govorila o zlostavljanju koje je pretrpela u prvom braku, i samoubistvu svoje majke.

Glumica se pojavila u takmičenju "Nikad nije kasno", ali priznaje da ju je sadašnji muž samo obavestio da je poslao prijavu i da je primljena u takmičenje.

- Nisam ni bila nošena željom da se takmičim, nisam se ni kao mlađa takmičila, pa što bih sada? Ovaj televizijski format mi je stran, razmišljala sam kao da sam prevazišla ja to, stigle su me neke godine i šta ću ja sad tu da se takmičim. Međutim, ne doživljavam ovo kao takmičenje, ovo je iskustvo i izlazak iz neke emigracije. Radim u struci, pevam sa vremena na vreme, ali što se tiče medija sebe sam stavila po strani. Život nam spremi ono što želimo, ali i ono što ne želimo, pa nas situacija stavi u mat poziciju. Život piše romane, svašta se tu dešava. Ali, tu su ljudi koji me stalno kritikuju i bodre, to su konstruktivne kritike -ispričala je ona i dodala:

- Kada gomila ljudi kaže meni „Tijana, zašto? Zašto ne pevaš? Kad ćeš da glumiš? Onda shvatim, ne može njih stotinu biti u krivu a ja u pravu. Moram nešto da uradim po tom pitanju.

Tijana ističe da joj je sadašnji suprug velika podrška.

- Suprug me je prijavio i javio mi je tek kada su ga pozvali, jer je on dao svoj broj telefona organizatoru i rekao „Ja sam tebe prijavio". Rekla sam mu da neću i da ide on, neka on peva i ne misli ni na šta, samo polako. On uvek mora da prevagne, ja razmislim, izbrojim do deset, pa onda reagujem, a on ne. On na prvu reaguje, u afektu je spreman da pomeri stene, a ja sam drugačije. Ime mi samo govori da sam tiha, međutim uvek se ispostavi da je pravda na njegovoj strani i ne ljutim se na njega ni sada, naprotiv. Meni je bilo večeras fenomenalno - rekla je Tijana.

Tijana se prisetila svojih teških događaja u žiuvotu, pa sa suzama u očima iznela detalje o gubitku oba roditelja, i maltretiranju koje je doživela od bivšeg supruga.

- U toj emisiji koja je emitovana proletos, ja sam se ogolila do kostiju, a nisam imala nameru. Trpela sam nasilje u svom domu, ja oba roditelja nemam. Za majku sam bila izuzetno vezana, otac mi je bio kamen spoticanja, ali sve bih dala da mogu sada da ga vratim. Teško mi je i sada kada sam sa 45 izgubila njega, a sa 25 izgubila majku na tragičan način. Ne opravdavam je, bio je medicinski problem žene u menopauzi proživljavaju psihičke probleme. S obzirom da je sveštenik održao opelo, sve vam je jasno. Ona je 10 godina vodila bitku sa tim, to su hormonske promene i ne treba suditi kada se na takav čin odluči. Toliko sam je vremenom razumela, žene neke prođu bez ikakvih problema, a neke sa mnogim. Nije redak slučaj da se baš u menopauzi dese samoubistva - ispričala je Tijana sa knedlom u grlu i dodaje kako je prebrodila težak period života:

- Ćerkica, nju sam rodila krajem 2010. Moja majka je otišla na Svetu Petku 2004. godine. Nju je Sveta Petka zapravo spasila, a ja ću nositi bol dok sam živa. Znam da se svi ljudi jednog dana nađu gore i to je taj večan život koji čeka sve nas. Imam dosta bliskih ljudi voljenih gore, kao svi što imamo.

Prisetimo se, Tijana se proslavila sa ulogom u seriji Radoša Bajića "Selo gori a baba se češlja" koja je proslavila mnoge mlade glumce i glumice.

- Serija je počela da se snima 2006. godine, a od tad do 2024. ne jenjava popularnost. Sada su stasali novi klinci koji tada nisu bili u planu. Ja sam Radoša upoznala 2006. godine spontano na jednom koncertu u Trsteniku.

Autor: Pink.rs