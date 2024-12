Bizarno ubistvo poznate glumice diglo javnost na noge! Pozvao je na piće u svoju vilu, a sutradan su pronašli njeno telo!

Ubistva koja su se dogodila u Holivudu bila su često mračnija i jezivija od onih koje viđamo u filmovima koji nam stižu iz najpoznatije svetske produkcije, a mnoga od njih do danas su ostala misterija.

Međutim, jedno od najpoznatijih – smrt glumice Lane Klarkson – razrešeno je brzo, a Ameriku je šokirala priča o tome kako je ona stradala.

O ovom slučaju snimljena je i jedna epizoda Netfliksove mini-serije "Ubistvo: Los Anđeles", u kojoj je izneto mnogo detalja poslednje večeri života lepotice iz 80-ih.

Ko je bila Lana Klarkson?

Rođena je u Long biču 1962, a vrlo mlada se preselila u Los Anđeles kako bi pokušala da izgradi karijeru u Holivudu. Počela je kao model, ali ubrzo je došla do manjih uloga u zapaženim ostvarenjima, poput komedije "Pobuna na vojnoj akademiji".

Potom se pojavila u "Licu sa ožiljkom" i trileru "Sastanak naslepo", a najviše uspeha doneli su joj filmovi iz žanra mač i magija – "Deathstalker", "Barbarian Queen" i nastavku " Barbarian Queen II: The Empress Strikes Back"...

Pojavila se u nizu reklama, između ostalog i za brendove Mercedes-Benz, Kmart, Nike, Mattel i Anheuser-Busch.

Sve je obećavalo veliku karijeru, ali je Lana Klarkson posle osamdesetih imala poteškoće da dođe do posla, zbog čega je kao dodatni posao prihvatila angažman u jednom noćnom klubu.

Ubistvo Lane Klarkson

U februaru 2003. godine, telo poznate glumice pronađeno je u vili muzičkog producentaFila Spektora, a njeni prijatelji kasnije su ispričali da ga je ona upoznala veče ranije. Spektor je bio vrlo moćan čovek u svetu muzike, a producirao je hit Bitlsa "Let It Be", razne solo pesme Džona Lenona i Džordža Harisona, Leonarda Koena i mnogih cenjenih muzičara i bendova.

Sreli su se u klubu House of Blues, gde je Lana bila hostesa, a Spektor je došao kao pokrovitelj događaja. Međutim, ona nije znala ko je on i nije ga pustila da uđe.

- "Zar ne znate ko sam ja? Ja sam Fil Spektor", rekao je. Ona je zbunjeno rekla: "Pa, gospođo Spektor, ne možete da uđete". Mislila je da je on žena. To nije dobro prošlo – rekao je u pomenutoj seriji detektiv Rič Tomlin.

Međutim, obezbeđenje je objasnilo Lani ko je čovek ispred nje i da treba da ga "tretira kao da je od zlata", zbog čega se glumica izvinila.

U svakom slučaju, kasnije u toku noći Fil Spektor je pozvao Lanu da popiju piće u njegovoj vili u Alhambri. Kada je sutradan otkriveno njeno telo, ono je imalo ranu od vatrenog oružja u ustima, dok su joj slomljeni zubi bili razbacani po tepihu.

Producentov vozač Adrijano de Souza ispričao je kasnije da je Spektor izašao iz kuće držeći pištolj i rekao:

- Mislim da sam ubio nekoga.

Međutim, njegovi otisci nisu pronađeni na oružju kojim se veruje da je počinjeno ubistvo.

Istraga je pokazala da je on ranije u četiri navrata potezao pištolj na različite žene. U svakom slučaju je bio pijan i zainteresovan za njih, a potom bi pobesneo kada ga odbiju. Prema tvrdnjama, svaki put bi uperio pištolj u žene kako bi ih sprečio da izađu.

Jedan od policajaca koji su stigli u kuću po pronalasku tela snimio je razgovor sa Spektorom u kom producent tvrdi da je Lana Klarkson izvršila samoubistvo.

- Ovo je apsolutna besmislica! Ne znam šta je ta j***a žena, šta je njen problem. Ona je bila s obezbeđenjem u klubu House of Blues i ne znam šta joj je bilo, ali nije imala pravo da dođe u moj j***i zamak i raznese sebi glavu. Šta j***o nije u redu s vama, ljudi? – čuju se na snimku njegove reči.

To je odbačeno tokom suđenja jer je istraga utvrdila da je u usta Lane Klarkson pucano nadole, a ne nagore, kako je to slučaj kada neko sam lišava sebe života.

Spektor je ostao na slobodi uz kauciju od milion dolara dok je čekao suđenje, koje je počelo tek 2007, četiri godine posle zločina.

Prvo suđenje je poništeno jer porota nije bila jednoglasna, a potom mu se sudilo za teško ubistvo i 2009. godine je proglašen krivim. Osuđen je na 19 godina zatvora do doživotne robije, a umro je u zatvorskoj bolnici 2021.

