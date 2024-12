Takmičar iz Trebinja oduševio žiri izvedbom! Ceca reagovala na OVO, on uzvratio: Pa trema, prvi put mi je ljudi!

Dvadesetšestogodišnji Gojko Turanjanin iz Trebinja, Bosne i Hercegovine, predstavio se numerama Osmana Hadžića "Ti mene voliš", ali i pesmom Ado Gegaja "Okreni moj broj".

Kada se završila Gojkova izvedba ove dve numere, on je imao četiri "DA", dok je ostatak stručnog žirija ipak ostao uzdržan.

- Meni je on bio osveženje, pogotovo druga pesma. Čula se trema malo, tako da te razumem. Druga pesma mi je baš legla, lepa ti je boja glasa, lepo to prezentuješ, super meni se to dopada - rekla je Viki.

- Meni se dopala i prva i druga pesma, dopala mi se i boja i triler i sve. Zašto ideš sve vreme unazad - rekla je Ceca.

- Pa trema, prvi put mi je ovo ljudi - rekao je Gojko.

- Meni se dopala boja, mislim da imaš snagu, ali ti je zbog treme u prvoj pesmi dosta stvari pobeglo. Da ti kažem jednu stvar, da se neko iz Trebinja toliko plaši, ja to u životu nisam video. Evo, Ana te ponovo gura da ideš prema napred - rekao je Đorđe.

- Ja sam ti odmah dao glas na ulaz, zato što sam čuo jedan prijatan glas koji je po meni odličan za tu muziku koju pevaš i čuo sam atak koji je bio na početku pesme, kasnije se malo izgubilo zbog te nesigurnosti - rekao je Mili.

S obzirom na to da je sa četiri glasa "DA" imao pravo izbora mentora, on je odabrao Violetu Viki Miljković.

Autor: Nikola Žugić