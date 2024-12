Pogodila je smrt kolege: Aleksandra Radović otkrila koju pesmu mu je posvetila

Pevačica Aleksandra Radović sinoć je održala koncert u Sava Centru i tom prilikom otkrila koju pesmu joj je najteže da izvodi.

Na koncertu Aleksandre Radović se prijavio veliku broj javnih ličnosti, koji su uživali u velikim hitovima ove pop zvezde.

- U ovoj dvorani je uvek lepo. Drago mi je da je bilo dosta ljudi, da su pevali i da je bila dobra atmosfera. Drago mi je da su došle kolege. Ja ono što znam, volim da prenesem i na nove generacije, kao na primer na Anu Sević, koja je došla na koncert. Kao pedagog se trudim da dam svoj maksimum i drago mi je kada vidim njih na sceni, kada vidim da imaju karijere i da su uspešni ljudi - rekla je Aleksandra, a onda i odgovorila na pitanje da li joj je neka numera posebno teška za izvođenje jer je podseća na neki težak period.

- Postoje naravno i te pesme. "Karta za jug" i "Samotnjak" su pesme koje me pogađaju. "Samotnjak" zbog Aleksandra Banjca koji je radio dugo s mnom i snimali smo zajedno spot. U vreme korone je preminuo, tako da me ta pesma uvek podseća na njega. "Karta za jug" mi je životna pesma, posebno me dira.

Podsetimo, poznati klavijaturista, kompozitor i aranžer Aleksandar Banjac preminuo je u 45. godini 2021. godine.

Aleksandar Banjac bio je u srećnom braku sa suprugom Jelenom, koja mu je podarila ćerku Anu i sina Dušana, kojima je bio veoma privržen.

Autor: N.Brajović