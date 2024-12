Ovo je rodna kuća Rade Manojlović: Pevačica uložila ogroman novac u sređivanje doma, evo kako danas izgleda njeno imanje (FOTO)

Rada je veoma mlada ostala bez majka, a nakon njene smrti živela je sa sestrom i ocem, a prvi zarađeni novac od nastupa uglavnom je ulagala u novu kuću kako bi im obezbedila konforan život

Pevačica Rada Manojlović od početka karijere s ponosom ističe gde je odrasla i svoje rodno mesto Četerže redovno posećuje, a svojoj porodici, čim je počela da zarađuje, sagradila je dvospratnicu.

Rada je veoma mlada ostala bez majka, a nakon njene smrti živela je sa sestrom i ocem, a prvi zarađeni novac od nastupa uglavnom je ulagala u novu kuću kako bi im obezbedila konforan život.

Kako se pisalo, pevačica je u novu nekretninu uložila čak 100.000 evra.

- Ovde je bila štala i onda je sve trebalo srušiti i kopati za temelj, kada se krene od toga, stvarno dugo traje. Rupa bez dna. Sad krećemo polako nameštaj da unosimo, za sada smo opremili samo jedno sobu i jedno kupatilo, dosta je. Od nečega mora da se počne, sad treba kuhinja i svašta nešto - pričala je Rada dok su gradili kuću na imanju.

Rada nikada nije krila da je imala teško detinjstvo i da je njen otac uvek radio da im obezbedi najosnovnije.

U dvorištu su gajili razne životinje, a kako je jednom prilikom rekla pevačica, ona i sestra Maja se nikad nisu bavile time jer je njihov zadatak bio da sređuju kuću.Traktori, kombi i razni krš mogao je da se vidi u dvorištu u kom je pevačica odrasla.

Pevačica je, inače, 2007. godine bila student ekonomije na državnom univerzitetu u Kragujevcu, a stopirala je učenje, koje joj je baš dobro išlo, zbog pevačke karijere.

- U to vreme sam učila redovno od ponedeljka do petka, na trećoj godini sam bila, meni je prosek bio devet, 8,89. Tada sam upala u "Zvezde Granda", da sam to ostala da završim, sigurno bih završila sa tako dobrim prosekom. Morala sam sve da stopiram zbog karijere - objasnila je ona.

Autor: N.Brajović