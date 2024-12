Otkrila da li će snimiti duet sa ocem: Ksenija Knežević progovorila o tatinom novom albumu, pa priznala da li njoj treba savet za muzičku karijeru

U toku Premijere VIkend specijala voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio sa pevačicom Ksenijom Knežević.

Naime, tokom gostovanja njenog oca Nenada Kneževića Kneza i voditeljka Ognjena Amidžića, Nemanja se uključio sa Ksenijom koja je otkrila kako gleda na to što se njen otac ponovo aktivirao na sceni:

- Mnogo mi je drago zbog njega i to treba da mi bude primer, da se aktiviram i ja - rekla je Ksenija, pa je otkrila da nikada ne bi pevala pesmu svog oca:

- Na bih pevala Da li si ikada mene volela, ali ima on dobre pesme. Ja slušam tatine savete, ali to vreme u kojem je on pevao, više ne postoji. Volela bih i ja da imam takve pesme, i mani je jano drago što je snimio album, što se vratio u svom stilu - rekla je Kesnija.

Ona nije krila sreću što se vratio Montesong:

- Drago mi je što se to vratilo i što će biti predstavnik Crne Gore na Evrovizije - rekla je Ksenija pa otkrila da li želi duet sa svojim ocem:

- Pa ne sada, nema ja još tu karijeru, ali bih volela jednog dana kao što je on imao duet sa mojim dedom, njegovim ocem. Meni moj otac daje savete, ali često ih ja ne slušam.

Autor: N.Brajović