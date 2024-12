HARIS DŽINOVIĆ PIŠE KNJIGU O LJUBAVNOM ŽIVOTU: Vreme zaljubljivanja je kod mene odavno prošlo, to je za mlađe ljude! Evo i kako savetuje decu

Sve sam svoje pesme sam napisao, što ne bih i knjigu, poručuje pevač.

Turistička organizacija Tivat za doček Nove 2025. godine sprema spektakularno veče uz regionalne muzičke zvezde. Jedan od izvođača u najluđoj noći je i pevač Haris Džinović koji je sada otkrio koliko se raduje tom danu, spomenuo je i decu, a na pitanje o bivšoj ženi Melini nije rekao ni reč.

- Spreman sam za sve aktivnosti koje me očekuju, koncertima se uvek radujem. Repertoar je spreman, nema menjanja. Ne mogu vam reći da li će biti gostiju - rekao je Haris, pa otkrio da li zamišlja želju u toku novogodišnje noći.

- Ne zamišljam želju u toku novogodišnje noći. Želje se ne ostvaruju, one se postižu. Nisam još uvek spremio poklone za decu, ali nečeg će sigurno biti. Ja ne volim previše poklone, naročito ne skupe, ali neki znak pažnje godi. Poslednji put sam dobio poklon za rođendan, ne smem otkriti od koga. Ja sam kupovao skupe poklone, više ne. Ne postoji osoba koja može da uđe u moj život i da to promeni - rekao je on.

Šta bi žena neka morala da uradi da bi vas oborila s nogu?

- To jednostavno dođe, nema obaranja s nogu. Vreme zaljubljivanja je kod mene prošlo odavno, ja mislim da je to za mlađe ljude. U ovim godinama dolazi nešto drugo, možda više od zaljubljivanja.

Džinović je otkrio kako savetuje decu.

- Zavisi od situacije šta se dešava. Kada je ljubav u pitanju onda je nezahvalno, malo sam distanciran po tom pitanju. Sve što misliš da je dobro može se izokrenuti. Izvolite deco, boriste se sami kao što sam i ja.

Haris je rekao da piše knjigu o ljubavnom životu.

- Imao sam par ponuda da se napiše knjiga o mom ljubavnom životu, ali pišem ja. Sve sam svoje pesme sam napisao, što ne bih i knjigu. Biće gotova jednog dana.Na pitanje da li će Melina biti u knjizi, Haris je samo skrenuo s teme i rekao: "Ne čujem vas dobro šta ste rekli".

Autor: M.K.