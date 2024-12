Pevač prebio kolegu zbog bakšiša?! Oglasio se posle optužbi i izneo svoju stranu priče

Pevači često na nastupima doživljavaju neprijatne situacije, a Samo Bob otkrio je jednom prilikom da se zbog bakšiša našao usred tuče.

Tada je poznati ulični svirač rekao kako su ga Bob i njegove kolege prebile zbog nesporazuma sa bakšišem, a pevač je tada izneo i svoju stranu priče.

- To je jedna jako bezvezna priča koje nije za spominjanje. To je rasprava koja se završila u bezveznom stanju, šta ja da pričam o pijanim ljudima koji su nevalentni. Taj čovek je preko mene hteo da dođe do medija i novina, pa je nešto pretio i "pojeo vuk magarca" to je ta priča- počeo je Samo Bob koji bi voleo da tu priču ostavi u prošlosti.

- Uvek se oko nekih gluposti vodi polemika. Priča je bila oko nekog bakšiša ko je koliko dao i prešlo je u pijanu priču, ja nisam nikoga napao ja sam radio svoj posao i to što sam bio napadnut morao sam da se branim. Vređali su moje kolege i to ne pije vodu kod mene, svako mora da bude zaštićen - objasnio je pevač nedavno za Grand.

