''To su ljudi bez ega'' Božo Vrećo iskreno o ljubavi, lošim komentarima i Danici Crnogorčević: Živimo u 21. veku sa PUNO ZLA

Božo Vrećo nedavno je održao koncert u srpskoj prestonici a sada je otkrio kakva osećanja u uspomene budi dolazak u Beograd.

Kroz sve ga, kao što kaže, vodi ljubav.

- Beograd je grad u kom sam ja i goreo i voleo, bio voljen i užasno omaražen, ali uvek ma šta da se dešava, ljubav pobedi, meni je to mantra najbitnija. Ja uvek pevam i uvek i za one koji su zli i dobri, jer ja uvek projektujem ljubav - priča on i otkriva šta je na koncertu bilo najposebnije za njega:

- Ljudi su došli da daju ljubav. Danas živimo u svetu koji je vrlo vrlo rigidan po pitanju davanja i iskrene emocije. Mi živimo u vremeno poprilično robotizovanih ljudi gde su sve emocije zatvorene i učaurene. Ovakvi koncerti daju mogućnost ljudima da se iskažu kakvi jesu, da prikažu svoje srce, Ja uvek dođem da osetim ta srca i ja dođem da prikupim ta srca, da ih propulsiramo skupa i da to postane jedan autentičan organizam. Živimo u 21. veku, okruženi smo sa puno zla, ali postoje ljudi koji su poput mene koji su uvek svetlo, uvek se vraćamo u belom.

Božo je otkrio da li je bilo situacija kada se osećao neslobodno.

- Sigurno da, da, to je međutim vrlo kratkog roka, zato što imaš izbor. Onog trenutka kad izabereš da živiš slobodno, živećeš slobodno, a ako odlučiš da nikad ne postaneš slobodan, to će te naprosto pratiti, uvek ćeš živeti kao neka druga osoba, nećeš biti svoj.

Na društvenim mrežama postoje brojni oprečni komentari na Vrećov račun, ali kako on kaže, on tome ne pridaje značaja.

- Ja nemam mržnju u sebi, imam samo ljubav. Šta god da napišeš o meni, ja ću o tebi misliti dobro, zato što ja ne zavisim, meni je samo bitno ono što on (Bog) misli o meni. Sve dok stvaram ovakvu muziku i dok sam okružen ljudima koji me poštuju i beskrajno vole, ja sam srećno biće, jer živim slobodu, bez da bilo koga mrzim i upirem prstom i menjam. Moramo živeti u vremenu gde ćemo prihvatati različitosti i ne biti stereotipno isti i dosadni.

I dok ga na društvenim mrežama kritikuju, na ulici ga uvek zagrle.

- Da, i obično svi ljudi koji su me zaustavili na ulici, oni su me zagrlili, daju mi toplinu. Svi oni koji su imali oprečno mišljenje su oni koji su sa lažnog profila, tako da nije bitno. Morate to da eliminišete. Kako počistite oko svoje kuće i unutar sebe, vi morate da očistite i sve ono što se negativno nalazi i na vašim društvenim stranicama.

O radu pevačice Danice Crnogorčević ima samo reči hvale.

- Mi se ne poznajemo lično, ali znam nekoliko pesama, jer je to etno melos koji je meni vrlo blizak. Ima kvalitetnih umetnika, ono što mi je presudno jeste da su to ljudi bez ega, ljudi sa kojima se može lepo pričati i sarađivati.

Posle koncerta, pravac hotel, da napuni baterije za predstojeće obaveze.

- Odavno nemam aftere, samo sam posvećen koncertima. Ja sam potpuno disciplinovan, idem u hotel, sutra idem u Zagreb, pa Sarajevo i onda idem na odmor. Novu godinu ne radim, odmaram, ja sam onaj vredni cvrčak ili mrav koji radi cele godine, pa ne moram za Novu godinu.

Autor: pink.rs