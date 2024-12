Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica večeras je došao na promociju novog albuma Anđele Ignjatović Breskvice, a tom prilikom je bio raspoložen da okupljenim predstavnicima medija odgovori na razna pitanja.

Na samom početku, prokomentarisao je glasine da je suprugu Nevenu prevario sa koleginicom Emom Radujko i da se zbog toga razvode.

- Ništa nije bilo s mojim "razvodom", još sam udat. Šalim se, oženjen sam, da sam udat bio bih kod njenih. Tako da, ništa nije bilo, neko mi je radio mnogo o glavi, ali ne znam zašto. Sumnjam na nekoga, ali nikad ne bih rekao - kazao je Desingerice, pa objasnio zašto njegova supruga nije došla sa njim:

- Nevena je večeras kući, čuva bebu. Stalno smo zajedno, nije joj nešto bilo dobro, pa sam došao sam.

Adam Adaktar, samoproklamovani "bog obrva", nedavno je komentarisao izgled reperovih obrva, a sada mu je Desingerica odbrusio.

- Ja sam te obrve radio još dok je on bio u pelenama. Ja sam to doktorirao. Ja imam prirodne, najjače obrve. Znam da bi on hteo da ima te obrve, da ne izgleda kao da su lupljene nego da budu kao da ideš 300 kroz vetar. Njegove su dobre, ali moje su bolje. Ne bih radio obrve, što bih radio, pogledaj me, fabrika! A ja sam to radio još dok je Babić počeo da radi i pravio pare na tome. Imao sam te ambicije koje on ima sada samo sam prerastao taj biznis. Bio sam Bog obrva. Sad on radi, ali ja sam prvi bio. Ali dobro, on to dobro radi. Pun je sebe, ali svi znamo ko ima najjače obrve. Moje su prve, pa njegove druge.

- Nisam nikada radio obrve, ja sam drugima crtao obrve. Drugo, ja sam se bavio tetoviranjem, radio 3D realizam portrete, onda sam razmislio: "Ako mogu da nacrtam tu obrvu da šuri...". Mnogo sam veliki umetnik za taj biznis, mogu da uradim mnogo više osim tih obrva. Znaš gde su mi obrve? Obrve su mi mala beba.

Autor: Pink.rs