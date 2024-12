Ne mogu da umrem, a da mi ne oprostite: Zorica Brunclik se prisetila svađa s Bojanićem na 'Farmi', pa progovorila o njihovom pomirenju!

Naša poznata pevačica, Zorica Brunclik, uzela je učešće u drugoj sezoni rijalitija "Farma", kada je u nekoliko navrata ulazila u žestoke verbalne okršaje sa kolegom, Milošem Bojanićem.

No, međutim, u međuvremenu, došlo je do pomirenja između Zorice Brunclik i Miloša Bojanića, o čemu je pevačica govorila u Amidžiju.

Zorice, kako je došlo do pomirenja sa Milošem Bojanićem?

- Zvao nas je i rekao: "Ne mogu da umrem, a da mi ne oprostite, ogrešio sam se o tebe". Bilo je nekih nesuglasica na Farmi, on je prešao igricu, mi smo bili njegovi ražnjići, nismo dorasli njemu. To je bilo benigno. Tamo kada si zatvoren, kažeš: "Ja ću da te tužim". To jeste igrica, samo je mi nismo razumeli. Taj rijaliti i to vreme nije bilo ispod pasa ničega. Bilo je viteški, dok nas nije Bojanić razdrmao, ja ga pljunula i onda je stala Srbija.

Autor: Nikola Žugić