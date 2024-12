OVO JE ĐANIJEVA KUĆU NA KOSOVU I METOHIJI: Meštani ovako pričaju o njemu (FOTO)

Otkako se Radiša Trajković Đani preselio u Beograd sa Kosova i Metohije, gde je rođen, njegova kuća ostala je pusta.

Porodica folk pevača trudi se da s vremena na vreme obilazi njegovu rodnu grudu, ali su, kako tvrde komšije, odnedavno rešili da nekretninu prodaju. U to se uverila ekipa Kurira koja je obišla grad Lipljan, smešten šesnaest kilometara južno od Prištine, na ušću Janjevske reke u Sitnicu i na glavnom pravcu koji povezuje Prištinu sa Skopljem i Prizrenom.

Čim se siđe sa glavnog puta, ulazi se u deo u kojem mahom živi srpsko stanovništvo. Upitali smo jednog stanovnika za porodični dom Trajkovića. Kuća je prizemna, skromna sa koliko toliko očuvanom fasadom.

- Đani, Đani, pa to je naš Radiša, pevač. Kako ne znamo? Idite levo, pa do crkve. Vidite, ove zgrade, sve su nikle poslednjih godina, tu su bile srpske kuće, sada, šta da vam kažem. A Đani je legenda. Ne živi ovde, ali i nas malo ima, produžite do crkve, tu ima jedna prodavnica u kojoj radi prijatelj Đanijevog oca - bio je ljubazan ovaj meštanin.

U prehrambenoj radnji zatekli smo Momčila Miljkovića.

- Samo lepe reči imam za Đanija. On je 300 metara od moje kuće - započinje priču i nastavlja:

- S njegovim ocem Lazarom igrao sam fudbal dok je Đani bio veoma mali. Onda se odjednom trgao, dao se muzici. Imao je harmoniku koju je svirao. Posle je otišao za Beograd i tamo je našao nekog da mu snima pesme. Postao je popularan. Veoma je dobar i kao roditelj. Sećam se kada je na jednom ispraćaju svirao harmoniku. Moj zet je išao u armiju i tada je svirao. Sad ga gledamo, čitamo, ali ovde ne donose novine iz Beograda. Ovde nema više ko da ga hvali.

Momčilo nam je ispričao i šta Đani voli, a imao je reči hvale i za pevačevu suprugu Slađu.

- Ima svoje dobre fazone, voli da se šali. Voli žene, od rođenja je veliki šarmer, na tatu je. Slađa je tek dobra. Ovde su se upoznali i otišli su. Eto, rodila mu je decu, čujem da će i ćerka da se uda. Mnogo mi je drago, oženio je sinove, kupio nekretnine, sve najlepše - rekao je on.

Pripadnici mlađe generacije koje smo sreli takođe su bili oduševljeni kad smo ih pitali za pevača.- Sve bih dao da Đani napravi koncert u Lipljanu. To bi ovaj narod voleo, teško je to da se izvede, ali možda jednog dana - rekao je jedan stanovnik Lipljana.

Autor: Pink.rs