ŠIKANIRALA GA JE, REKLA SAM JOJ DA SPUSTI LOPTU: Anastasija otkrila kako su se Veljko i Bogdana upoznali: On je bio preneražen

Bokser Veljko Ražnatović uživa u braku sa suprugom Bogdanom Ražnatović sa kojom ima troje dece, sinove Željka, Krstana i Isaiju.

Bogdana Ražnatović ne voli da se javno eksponira, a jednom prilikom je otkrila kako je došlo do njenog i Veljkovog poznanstva.

- Upoznavanje sa Veljkom bilo je jedinstveno od samog početka, što je dovelo do neverovatne povezanosti i na kraju do toga da stvorimo neverovatnu ljubav i porodicu koja je za nas veliki blagoslov. Počelo je tako što sam ga odbila, jer sam znala kakav je. To je kod njega probudilo samo veću želju za mnom, kasnije je to preraslo u veliku ljubav - rekla je ona tada.

- Ja svog muža najviše volim i ništa mi ne smeta. Veljko je pažljiv, ljubavan, nežan i zaista sve kod njega volim. Živim jedan jako lep i miran život, ostvarila sam se kao supruga i majka - objasnila je.

Anastasija Ražnatović priznala je da je morala da se umeša u njihov odnos.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. "Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava", to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom.

