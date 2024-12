Miodrag Sovtić stigao na Džejev pomen! Njihovo prijateljstvo trajalo je punih 45 godina, a evo kako je on govorio o pokojnom pevaču! (FOTO)

Danas se obeležava četiri godine otkako nas je, zbog srca, napustio legendarni pevač Džej Ramadanovski, a ekipa portala Pink.rs našla se na Novom groblju, u Aleji zaslužnih građana, gde je on i sahranjen.

Andrijana Tomanić, žena koja se našla u Džejevim poslednjim trenucima u životu i koja je i pozvala Hitnu pomoć koja je samo mogla da konstatuje smrt, došla je među prvima na Džejev pomen, koji je održan danas, nakon četiri godine od njegove smrti.

Takođe, među kolegama i porodicom, pojavio se i Džejev dugogodišnji prijatelj, Miodrag Mića Sovtić. On je došao nakon što se pojavila i Džejeva starija ćerka Ana, koja je došla sa suprugom Adilom Maksutovićem.

Podsetimo, Mića Sovtić govorio je za medije o Džejevom i njegovom prijateljstvu, te je čak i učestvovao u nastanku filma "Nedelja", koji je snimljen u čast pokojnom pevaču.

- Upoznali smo se 1975. ili 1976. Igrao sam fudbal, a i on ponekad. Znao sam ga i ranije, on je bio poznat na Dorćolu. Zvali su ga da zabavlja ljude jer je svirao. Popne se na oluk, lupa i peva, stariji mangupi ga slušaju. Video sam ga milion puta da plače, bio je emotivan. Imao je neke svoje filmove u glavi da zaplače kad nešto priča, kad se nešto dešava - govorio je on za Kurir, a s obzirom na to da je on vlasnik omiljene Džejeve kafane, govorio je i o utiscima koje je na njega ostavio film "Nedelja":

Pogledao sam neke delove filma, nisam ceo. Taj film u meni budi neki poseban osećaj. Učestvovao sam u tome i pokušao sam na svoj način da doprinesem. Bila nam je namera da snimimo ne samo film o Džeju već i o životu na Dorćolu u tim vremenima osamdesetih i devedesetih, sve do njegovog vrtoglavog uspeha 1992. Sve je autentično, ništa nije izmišljeno.

Autor: N. Panić, Nikola Žugić